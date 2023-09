‘Quatro Vidas de um Cachorro’: a polêmica do filme da ‘Sessão da Tarde’

Filme da Sessão da Tarde desta terça-feira, 26, Quatro Vidas de um Cachorro (2017) é marcado por uma polêmica dos bastidores envolvendo supostos maus-tratos a animais. O filme conta história de um cachorrinho que é apegado a seu dono Ethan (KJ Apa/Dennis Quaid) e morre seguindo o curso natural da vida. Entretanto, ele reencarna várias vezes, vivendo com outros tutores até reencontrar seu primeiro melhor amigo. Na época de finalização do longa, um vídeo divulgado pelo TMZ mostrava um profissional do set forçando um pastor alemão a entrar em uma correnteza artificial para uma das cenas do filme. A gravação provocou uma investigação e causou revolta do Peta (People for the Ethical Treatment of Animals), movimento de proteção a animais nos Estados Unidos, que pediu boicote à produção por causa das imagens. Ao final das investigações, a produção de Quatro Vidas de um Cachorro foi inocentada pela produtora responsável pelo longa, alegando que o vazamento do vídeo pouco tempo antes da estreia foi fruto de uma conspiração antiética.

O filme é baseado no best-seller homônimo de W. Bruce Cameron, lançado em 2010 nos EUA, e que passou 52 semanas consecutivas na lista de mais vendidos do New York Times. O autor declarou ter recebido ameaças de morte por causa do vídeo supostos maus-tratos. Apesar da polêmica, o filme arrecadou 18 milhões de dólares em seu final de semana de estreia nos Estados Unidos.

