Quase 900 capítulos e um filme: a novela do SBT que é inimiga do fim

A novela do SBT Poliana Moça exibiu o último de 871 capítulos (contabilizando a primeira fase da história, As Aventuras de Poliana) na noite de quarta-feira, 24. Mas a história ainda está longe de acabar. No fim do ano, está prevista a chegada aos cinemas de As Aventuras de Poliana: O Filme, que, por enquanto, concluirá a saga da jovem interpretada por Sophia Valverde iniciada em 2018.

Baseada no livro infantil Poliana (1913), escrito por Eleanor H. Porter (1868-1920), As Aventuras de Poliana estreou em 16 de maio de 2018 e ficou no ar até 13 de julho de 2020, totalizando 564 capítulos. O folhetim contou a história da órfã Poliana (Sophia Valverde) que precisa morar com sua tia rabugenta Luísa (Milena Toscano, substituída por Thaís Melchior) após a morte de seus pais, que a ensinaram o jogo do contente, uma brincadeira de sempre olhar o lado bom das situações adversas. No meio da história, descobre-se que a menina é filha biológica de Otto (Dalton Vigh). A média geral de audiência da novela foi de 11 pontos — além do sucesso gigantesco que o folhetim faz na Netflix.

Uma segunda fase da trama, agora baseada na obra Polianna Moça (1915), começou a ser gravada quando a pandemia de Covid-19 paralisou todos os trabalhos audiovisuais ao redor do mundo. Com o afrouxamento das medidas sanitárias após mais de um ano, o folhetim retomou sua produção e estreou em 21 de março de 2022, chegando ao fim com 307 capítulos nesta quarta e uma média de audiência de 6 pontos. Aqui, a mocinha encarava os desafios da puberdade, como os primeiros namoricos e o fim do ensino médio. Ambas as tramas foram adaptações de Iris Abravanel.

Apesar dos quase 900 capítulos, a história terá uma adaptação cinematográfica dirigida por Claudio Boeckel, com co-produção da Panorâmica Filmes com o SBT e distribuição pela Warner Bros.. Ainda não há uma previsão de estreia. O longa seguirá Poliana tentando provar para seu pai que é madura o suficiente para estudar no exterior ao aceitar o trabalho de verão em um resort.