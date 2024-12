Quantas vezes Ayrton Senna foi casado? As relações que a Netflix escondeu

Série em língua não inglesa mais vista do mundo na Netflix, Senna acompanha a carreira e a vida pessoal do piloto tricampeão de Fórmula 1 Ayrton Senna. Apesar dos grandes feitos do brasileiro em um esporte competitivo ao extremo, o que chama mais a atenção na super produção da plataforma de streaming é a vida amorosa dele, além da forma como algumas de suas companheiras em vida são retratadas — ou não — na minissérie de seis episódios. Há quem se pergunte quantas vezes Ayrton Senna foi casado, e a resposta para isso é: uma única vez, com Lilian de Vasconcellos Souza, interpretada por Alice Wegmann em Senna. Namorada de Ayrton desde adolescência, Lilian se casou com ele em 1981, quando ele tinha 21 anos e estava iniciando sua carreira automobilística, mas o casamento durou apenas oito meses.

O ponto que mais pegou para o público de Senna também foi a diferença no tratamento de duas namoradas do piloto: Xuxa Meneghel e Adriane Galisteu. A primeira, já era a apresentadora de programas infantis famosa, com quem ele namorou entre 1988 e 1990. Já Adriane era uma modelo em início de carreira quando se envolveu com o piloto em 1992, e era sua atual namorada quando ele morreu em 1994. Apesar desse detalhe, Xuxa ganhou um episódio na série, e Galisteu menos que dois minutos de tela, já que a família do brasileiro não aprovava a relação dos dois.

Curiosamente, outras várias namoradas ficaram de fora da produção da Netflix. Após se separar de Lilian, Ayrton assumiu um namoro com Adriane Yamin em 1984 — na época, ele tinha 24 anos, e ela, 15. “Como um rapaz de 24 anos se encanta por uma menina de 15? Eu era uma criança. Ele foi meu primeiro beijo, aprendi a beijar com ele e funcionou muito bem. Ele era muito brincalhão e sou de uma família muito brincalhona. Eu estava sempre de olho para ver o que ele estava aprontando e me divertia junto. Sou muito amorosa, ele também era. Ele tem uma coisa de conquistar a confiança pela olhar, pelo jeito de ser”, disse Yamin em entrevista ao podcast À Deriva. Ela também descreveu o relacionamento dos dois no livro Minha Garota, lançado em 2019.

Depois de namorar com Xuxa, o piloto se envolveu com a modelo americana Carol Alt, que era casada na época em que o conheceu, em 1990. Pouco depois, ele também namorou com Cris Ferracciu.

