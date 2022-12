Quais foram as séries mais buscadas pelos brasileiros em 2022

Todo ano, o Google divulga uma lista de termos mais buscados em diversas categorias, tanto globalmente quanto em escala local. O ranking das séries mais pesquisadas no Brasil em 2022 tem uma liderança curiosa: Sandman, adaptação da Netflix dos quadrinhos homônimos de Neil Gaiman. Surpreendentemente, a popular Stranger Things 4 ficou na última posição da lista, que conta com seis títulos originais Netflix no total.

O segundo lugar é de Euphoria, da HBO. Fazendo um retrato das agruras da juventudes com estética impecável, a série liderou o ranking das mais buscadas globalmente no Google. Ainda na lista brasileira, outros títulos que contam com protagonistas adolescentes são Rebelde e Heartstopper, ambas da Netflix, em sétima e oitava posição. Bom Dia, Verônica, por sua vez, é a única produção do Brasil a estrelar na relação. Confira o ranking completo:

Séries

1. Sandman

2. Euphoria

3. Dahmer: Um Canibal Americano

4. The Boys

5. Cavaleiro da Lua

6. Bom Dia, Verônica

7. Rebelde

8. Heartstopper

9. A Casa do Dragão

10. Stranger Things 4