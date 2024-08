Protagonista de The Rookie, Nathan Fillion fala da vida de galã após os 50

No ar em The Rookie, série do Universal TV que já está em sua sexta temporada, Nathan Fillion falou a VEJA sobre os desafios de interpretar o policial John Nolan, um homem de meia-idade que decide virar patrulheiro da polícia de Los Angeles, há tanto tempo, além de comentar sobre o papel de Lanterna Verde no novo filme do Superman, previsto para 2025.

Um dos galãs de séries americanas, Fillion também fez fama com a série Castle, exibida entre 2009 e 2016, em que também viveu um protagonista, Richard Castle. Agora, aos 53 anos, o ator também refletiu sobre a definição de galã.

Confira a entrevista completa:

Depois de tantos anos interpretando John Nolan em The Rookie, o que parece diferente agora nesta nova temporada? Acho que no começo o Nolan tinha muito mais o que aprender, mais oportunidades para fracassar também, no início, mas principalmente para amadurecer. Agora, acredito que Nolan tem muito mais experiência. Ele realmente tem uma ideia do que é a coisa certa a fazer e acho que agora ele está absorvendo a mudança, porque é a vez dele de passar seu conhecimento e suas ideias como oficial de treinamento para seus novatos.

É seguro dizer que o personagem não é mais um novato. O que diria que motiva o Nolan agora? Acho que John era um homem movido pela responsabilidade. Ele teve um filho cedo e colocou todos os seus planos em espera para poder sustentar uma família. Mas uma vez que filho estava criado e fora de casa, ele não tinha mais que fazer o papel de pai, se divorciou e tinha mais o papel de marido. Assim, suas responsabilidades para com todos os outros terminaram e ele pôde fazer escolhas para ele mesmo. Daria para dizer que já era tarde na vida, para ele poder realmente começar a fazer escolhas para beneficiar a si próprio, mas ele conseguiu, se tornou um policial após os 40 anos, apenas para se sentir realizado.

Na primeira temporada, o capitão da polícia tinha relutância porque achava que o Nolan estava passando por uma crise de meia-idade quando decidiu entrar na corporação. Já passou por uma crise parecida na sua vida pessoal? Minha experiência pessoal é que quanto mais longe eu vou nesta carreira que escolhi — e ela tem sido tão gentil comigo — melhor eu fico. Eu sinto que ainda não atingi aquele precipício onde depois de um tempo começa a cair. Tenho certeza que isso vai acontecer um dia, mas eu vou trabalhar todos os dias, ainda tenho muito o que aprender, toda experiência me ensina a ser melhor no que faço, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, acho que estou no ponto de um bom vinho, mas estou de olho em quando vou começar a virar vinagre.

Agora, aos 53 anos, sente pressão para manter a forma de galã na indústria? Não. Mas não olhe muito perto, ainda bem que o preto emagrece na TV, agradeço pelo figurino de policial ser preto. Eu não sou muito atlético, se essa é a sua pergunta, e ir trabalhar todos os dias, onde preciso correr para perseguir criminosos tomada após tomada após tomada, isso realmente prejudica meus joelhos, mas é importante para mim permanecer saudável. Eu quero permanecer saudável. Não estou em condições de ter o abdômen tanquinho de galãs que tirar fotos sem camisa. Eu não sou esse cara, infelizmente, preciso me apoiar no talento.

Seu próximo novo papel é o Lanterna Verde no Universo da DC. É mais difícil viver um super-herói ou um policial de Los Angeles? Com certeza o Lanterna Verde, porque ele usa uma peruca, que é terrivelmente desconfortável, além fantasia de motociclista que precisa de uma equipe de pessoas para vestir e impede até de ir ao banheiro sozinho, porque precisa dessas pessoas para tirar, enfim. Além disso, eles me prendem em cabos e me giram no ar, então, existem muitos desafios nesse trabalho.

