Primeiro teaser indica o que esperar da série ‘Dexter: Pecado Original’

Dois anos após o retorno do serial killer Dexter Morgan (Michael Carlisle Hall) na minissérie New Blood, que retomou a história do justiceiro sanguinolento, a inédita Dexter: Pecado Original voltará no tempo e contará a história dos primeiros passos do assassino, que passa a seguir um código de honra para sua violência a partir dos 20 anos. Universitário e interpretado agora por Patrick Gibson, ele é guiado pelo pai, Harry (Christian Slater), e se torna o pior pesadelo dos malfeitores da cidade de Miami, na Flórida. Na manhã desta quinta-feira, 12, um primeiro teaser de 30 segundos revelou pistas do que se esperar da novidade que chega à plataforma Paramount+ em 13 de dezembro.

Dinâmico, o teaser é montado por imagens breves e narração do personagem central, que explica: “Eu sou um assassino, mas não nasci assim. Fui formado pela minha história e pelas pessoas ao meu redor. Dizem que é preciso uma aldeia para educar um assassino”. Ao som de música eletrônica, o vídeo animado revela o visual da versão jovem e de novos personagens, além de interações tensas entre pai e filho e os cenários que o protagonista constrói para seus crimes.

O personagem-título é agora vivido por Patrick Gibson, de The OA, enquanto o ator original, Michael C. Hall, se encarrega da narração. Além de Slater, o elenco conta com Sarah Michelle Gellar no papel da chefe do departamento de investigação da cidade e Patrick Dempsey como capitão do departamento de homicídios. Molly Brown completa a família Morgan como Debra, irmã adolescente do assassino.

O comando é de Clyde Philips, mesmo showrunner que encabeçou a série original entre 2006 e 2009 e New Blood. Atualmente, o roteirista prepara também mais uma sequência que trará o serial killer de volta, Dexter: Resurrection, prevista para 2025.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial