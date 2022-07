Prime Video ‘copia’ interface da Netflix em nova atualização

Criticada pelos assinantes há certo tempo, a interface do Prime Video, serviço de streaming da Amazon, está passando por uma reformulação. Nas redes sociais, tinha até quem brincava com o fato de Jeff Bezos — fundador da Amazon e, até julho de 2021, CEO da empresa —, uma das pessoas mais ricas do mundo, oferecia um serviço tão medíocre. Para alcançar o patamar de qualidade das concorrentes, especialmente a Netflix, não bastava apenas investir em bons títulos originais: a experiência do usuário também conta, e muito. A empresa, agora, promete uma atualização com mudanças significativas, que inclui aparência moderna, visuais dinâmicos, pesquisa aprimorada e uma melhor organização e disposição dos conteúdos no portal.

Em desenvolvimento há 18 meses, o novo design começa a ser experimentado nos Estados Unidos nesta semana, em dispositivos de TV conectados (Smart TVs) e no aplicativo Android, e deve chegar para clientes do Prime Video do mundo todo ao longo dos próximos meses. Somente então a nova interface ficará disponível para aparelhos com sistema operacional iOS e no próprio site do serviço de streaming.

De acordo com a Amazon, o objetivo geral é destacar a ampla seleção de conteúdo disponível no serviço e tornar mais fácil para os clientes encontrarem o que buscam. As semelhanças com o visual de plataformas rivais, como a Netflix e o Disney+, é inegável. Com a modernização visual e melhora na navegação, buscar e encontrar determinada produção no site será mais simples e, por que não, atrativa aos olhos. Assim como na plataforma das concorrentes, a interface terá carrosséis que reproduzem pré-visualizações dos conteúdos. Também haverá um “Super Carrossel”, com artes maiores, em estilo de pôster, que permite que títulos em destaque se sobressaiam. Outra adição é um ranking de conteúdos mais assistidos em formato “top 10”, igual ao da Netflix.

Além disso, uma das maiores frustrações dos assinantes deve ser resolvida: ficará mais rápido identificar em qual plano de assinatura um filme ou série está incluído. Assim, o usuário poderá descobrir facilmente se tem acesso a determinado título, ou se o conteúdo está disponível para aluguel, compra ou assinatura alternativa, através de pagamentos adicionais. Ainda, uma página de TV ao vivo mostrará as estações de streaming disponíveis, com programas de esporte e eventos ao vivo, como em um guia de programas da televisão a cabo.