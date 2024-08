Preta Gil se afasta do Multishow após retomar tratamento contra câncer

Preta Gil, de 49 anos, anunciou nesta quinta-feira, 22, que retomou o tratamento contra um câncer no intestino e precisará se afastar temporariamente da atração TVZ Ao Vivo, que comanda no canal Multishow. A cantora, então, será substituída por um de seus amigos mais próximos: o apresentador Gominho.

A temporada apresentada por ele tem estreia marcada para a próxima segunda-feira, 26, e será transmitida às 18h, de segunda a sexta. Focada no universo musical, a nova leva do programa terá como convidada inaugural a primeira eliminada do reality da Globo Estrela da Casa, a cantora Heloísa Araújo.

Preta Gil apresenta a atração desde março de 2024, mas já teve que deixá-la de lado por questões de saúde em junho passado, quando também foi amparada por Gominho. Amigo da artista há anos, ele chegou a pedir demissão e se mudar para a casa de Preta a fim de auxiliar seu tratamento contra a doença — “Somos amigos de muitos anos e temos uma amizade íntima. Me deu essa vontade de ir ficar do lado dela, então pedi demissão e vim morar na casa dela no Rio”, explicou ele em uma entrevista.

Confira a nota de Preta Gil na íntegra:

Essa semana me internei no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para exames de rotina e foi constatada a necessidade de retomada do meu tratamento oncológico. Estou bem e sendo acompanhada pelas equipes do doutor Roberto Kalil Filho, doutora Roberta Saretta, doutora Fernanda Cunha Capareli e doutor Frederico José Ribeiro Teixeira Junior. Conto com a boa energia, orações e vibrações de todos para seguir confiante. Já, já estou de volta.

Continua após a publicidade Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Preta Gil (@pretagil)

A filha de Gilberto Gil descobriu o diagnóstico no começo de 2023 e tem usado a fama para conscientizar o público sobre a doença com tanta transparência quanto otimismo. Em outubro de 2023, dois meses antes de encerrar os tratamentos, ela disse em uma reportagem de capa de VEJA sobre querer envelhecer, viver e ainda produzir muita arte: “Tenho vontade de morrer muito velhinha”.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial