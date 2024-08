Premier League e mais: como assistir ao futebol europeu na ESPN e Disney+

A ESPN e o Disney+ vão exibir uma série de jogos de futebol europeu do calendário 2024/2025 nos próximos meses, incluindo todas as partidas da Premier League, LaLiga e Serie A (italiana). A nova temporada começa já neste final de semana, com Inter de Milão contra o Genoa no sábado, 17, no Disney+, além dos confrontos entre Manchester City e Chelsea pela Premier League, e Real Madrid contra o Mallorca na abertura da LaLiga — ambos os jogos no domingo, 18 de agosto.

Ao todo, serão pelo menos 1.200 jogos, 15 ligas e 1.800 horas de futebol ao vivo, além de cobertura extra feita por jornalistas baseados na Espanha e Inglaterra. Com Luciano Amaral e Natasha David, o programa ESPN FC 1ª Edição, na TV por assinatura, continuará debatendo o futebol europeu, com destaques do globo — assim como as quatro edições do SportsCenter. A ESPN também mantém cobertura no site oficial do canal , com os videocasts Correspondentes Premier e Futebol no Mundo — que focará nos campeonatos inglês e espanhol neste primeiro momento.

O Disney+ mantém um canal ESPN dentro da plataforma, por onde é possível acompanhar o conteúdo ao vivo do canal, além das partidas da LaLiga, Premier League e Serie A italiana. No streaming da Disney há ainda a ferramenta do Mosaico Premier League, que transmite simultaneamente todas as partidas da liga inglesa que estiverem acontecendo ao mesmo tempo. Para assinar o Disney+ é preciso desembolsar pelo menos 43,90 reais por mês no plano padrão, para ter acesso aos canais ESPN e ESPN3. Ou ainda pagar 62,90 por mês para conseguir acompanhar o conteúdo de todos os canais ESPN e 500 eventos esportivos.

Como assistir Inter de Milão x Genoa

No sábado, 17, o jogo entre Inter de Milão e Genoa começa às 13h30 no Disney+.

Como assistir Manchester City x Chelsea

No domingo, 18, o confronto entre os dois times pela Premier League será exibido na ESPN e no Disney+ a partir das 12h30.

Como assistir Real Madrid x Mallorca

Também no domingo, o jogo entre os times espanhóis pela LaLiga começará às 16h30, também na ESPN e no Disney+.

Confira todas as competições europeias que serão exibidas pela ESPN e Disney+:

Premier League

Copa da Liga Inglesa

Championship

Supercopa Inglesa

LaLiga

Copa do Rei

Supercopa da Espanha

Serie A Italiana

Campeonato Holandês

Copa da Alemanha

Campeonato Belga

Campeonato Escocês

Campeonato Turco

