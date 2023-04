Por que “novela” virou palavra tóxica para Netflix e outros streamings

Nesta semana, a Netflix confirmou que começou a produção de seu novo “melodrama brasileiro”, Pedaço de Mim, uma história protagonizada pelos atores Vladimir Brichta e Juliana Paes. Desde o ano passado, a HBO Max divulga timidamente Beleza Fatal (antes intitulada Segundas Intenções) uma telessérie escrita por Raphael Montes que tem previsão de começar a ser gravada até o fim do primeiro semestre. O que ambas plataformas de streaming tentam driblar é o termo simples “novela”.

Juliana Paes e Vladimir Brichta são as estrelas do meu novo melodrama brasileiro! Pedaço de Mim é uma história com grandes reviravoltas sobre sonhos e aprendizados. Vem aí! 📸: Marcus Sabah / Netflix pic.twitter.com/B2bwL49jCd — netflixbrasil (@NetflixBrasil) April 12, 2023

A razão por trás disso tem dois principais motivos: a necessidade de querer que as produções se distanciem da imagem de novela, um produto consolidado pela TV aberta, principalmente a Globo, além de inventar títulos que sejam mais fáceis de comercializar no mercado exterior. Por mais que exista tradução de “novela” para o inglês (soap opera), o gênero é visto como algo ultrapassado por existir há 70 anos e identificado como obras de capítulos intermináveis e de público majoritariamente feminino, do português claro: coisa de mulher. É dessa caricatura que os streamings buscam se afastar, para atrair o público masculino e se aproximar mais das séries e até doramas — que são mais curtas e estão em alta no momento, respectivamente.

A tentativa de mudar o conceito de “novela” vem com a intenção de repaginar algo antigo, mas vai de encontro com um ponto negativo: desdenhar de um produto tão enraizado na cultura brasileira a fim de “americanizá-lo”. Por este caminho, o Brasil vai perdendo, aos poucos, sua identidade em nome do “business“.

