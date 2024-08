Por dentro da mansão de R$ 40 milhões colocada à venda por Ana Hickmann

A mansão de Ana Hickmann localizada em um condomínio de luxo, em Itu, no interior de São Paulo, está à venda por uma bagatela de 40 milhões de reais, confirmou a imobiliária Cadu Migliorini Imóveis de Campo a VEJA. O imóvel foi divulgado nas redes sociais da empresa, onde é possível conferir um tour completo pela residência imponente.

O terreno tem 6.100 metros quadrados de extensão, com 1.600 de área construída. Na casa, há uma suíte master de 240m², que conta com SPA, camarim e um closet blindado. Além do cômodo principal, há ainda outras seis suítes com acabamento em mármore e duas destinada a hóspedes. Há ainda hall de entrada, sala de estar e de jantar, despensa, cozinha, brinquedoteca, entre outras acomodações.

Entre os locais destinados ao lazer, a casa da apresentadora tem disponível um SPA, uma sauna, salão de jogos, uma piscina com raia de 25 metros, bar, terraço, cinema, adega e um salão de festas para cerca de 150 convidados. Há também uma horta, um jardim com paisagismo, um lago, um canil e uma casa na árvore, além da garagem.



Conhecida como “casa branca”, o local era a residência em que Ana morava com o ex-marido, Alexandre Correa, até o ano passado, quando a apresentadora o acusou na justiça de violência doméstica. Agora em um relacionamento com Edu Guedes, de quem ficou noiva no fim de junho, Ana comprou junto ao parceiro uma nova residência, também no interior de São Paulo. “Sejam muito bem-vindos a nossa futura casa!!! Em breve, ela estará cheia de amor, de histórias e criaremos juntos memórias para uma vida toda”, escreveu ela em uma publicação no Instagram.

Confira o tour pela residência:

