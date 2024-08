‘Pinguim’, ‘O Casal Perfeito’ e mais: as estreias do streaming em setembro

Em setembro, as principais plataformas de streaming vão receber uma enxurrada de filmes e séries. Em meio à vastidão de estreias, VEJA selecionou seis produções da Netflix, Disney+, Max e Apple TV+ que valem seu play. Confira:

O Casal Perfeito

Onde assistir: Netflix

Quando: 5 de setembro

Baseada no livro homônimo de Elin Hilderbrand, a minissérie O Casal Perfeito segue Amelia Sacks (Eve Hewson), jovem que está prestes a se casar com o herdeiro de uma das famílias mais ricas de Nantucket, ilha paradisíaca na costa de Massachusetts. Mãe do noivo, a escritora Greer Garrison Winbury (Nicole Kidman) desaprova a relação, mas não poupa despesas para que o casamento do filho seja o mais luxuoso da temporada. Na véspera da cerimônia, contudo, a madrinha da noiva é encontrada morta na praia, e a polícia inicia uma investigação intensa para descobrir se o caso foi um afogamento acidental ou um assassinato. O elenco estrelado da produção ainda conta com Dakota Fanning e Isabelle Adjani.

Emily em Paris – quarta temporada, parte dois

Onde assistir: Netflix

Quando: 12 de setembro

A segunda leva de episódios da quarta temporada acompanha mais um término entre Emily (Lily Collins) e seu namorado francês, Gabriel (Luvas Bravo), manipulado por uma ex-namorada que finge estar grávida dele. Separada do parceiro, a mocinha conhece um novo interesse romântico, o empresário italiano Marcello (Eugenio Franceschini), com quem viajará para Roma. Encantada pela capital italiana, Emily não terá apenas que escolher entre os dois amores, mas também entre as duas cidades.

Agatha Desde Sempre

Onde assistir: Disney+

Quando: 18 de setembro

Nova minissérie da Marvel, Agatha Desde Sempre narra a saga da feiticeira Agatha Harkness (Kathryn Hahn) após os acontecimentos de Wandavision. Condenada a viver para sempre na sitcom criado por Wanda, a vilã consegue se libertar do feitiço com a ajuda de Billy Kaplan (Joe Locke), um misterioso adolescente gótico, mas descobre que perdeu seus poderes no processo — e não medirá esforços para recuperá-los. Os dois primeiros episódios da produção chegam ao Disney+ em 18 de setembro, e os outros sete serão lançados semanalmente, às quartas-feiras, até 6 de novembro.

Pinguim

Onde assistir: Max

Quando: 19 de setembro

Colin Farrell retorna ao papel do mafioso Oswald Cobblepot, o Pinguim, nessa minissérie derivada de Batman (2022). Ambientada logo após os eventos do filme, a trama acompanha a ascensão do personagem no submundo de Gotham depois da morte de Carmine Falcone, seu antigo chefe. Prestes a se tornar o próximo magnata do crime da cidade, Pinguim precisa enfrentar Sofia Falcone (Cristin Milioti), filha de Carmine, que acaba de ser liberada do Asilo Arkham. O primeiro episódio chega ao streaming em 19 de setembro, e os demais serão lançados semanalmente.

As Três Filhas

Onde assistir: Netflix

Quando: 20 de setembro

Destaque no Festival Internacional de Cinema de Toronto, o drama As Três Filhas chega ao catálogo da Netflix em 20 de setembro. O longa narra a história das irmãs Katie (Carrie Coon), Christina (Elizabeth Olsen) e Rachel (Natasha Lyonne), que têm personalidades opostas e vivem afastadas, mas precisam se reunir para cuidar do pai doente.

Lobos

Onde assistir: Apple TV+

Quando: 27 de setembro

Nesta comédia de ação do Apple TV+, George Clooney dá vida a um agente solitário que foi contratado para encobrir um crime de alto escalão. Quando um segundo profissional, interpretado por Brad Pitt, é escalado para a mesma missão, eles terão que encontrar uma maneira de trabalhar juntos para completar o serviço. Dirigido por Jon Watts, responsável pela mais recente trilogia do Homem-Aranha, o filme ainda traz Amy Ryan, Austin Abrams e Poorna Jagannathan no elenco.

