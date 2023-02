Penn Badgley: o segredo por trás do carismático psicopata de ‘Você’

Há mais de dez anos, Penn Badgley já arrematava corações de fãs da série adolescente Gossip Girl (2007-2012), em que interpretava o galã humilde Dan Humphrey. Ao final da trama, descobria-se que o personagem era a pessoa por trás da fofoqueira anônima que atormentava os riquinhos de Upper East Side, bairro nobre de Nova York. Curiosamente, o dom de stalkear serviu para que o ator construísse o psicopata Joe Goldberg de Você, hit da Netflix. É no suspense popular da plataforma que ele prova ter talento e carisma suficiente para arrastar milhões de assinantes a maratonas das quatro temporadas da produção. A performance do americano atrai os fãs de Você, que buscou se reinventar nesta quarta temporada, cuja primeira parte estreou no começo do mês — a segunda leva chega em 9 de março. Nos três anos anteriores da série, o protagonista caçava interesses amorosos e matava quem estivesse em seu caminho. Agora, é ele quem é caçado por um stalker tão assassino quanto ele. A forma como Badgley conduz o personagem descompensado, porém encantador, ainda causa fascínio. Mesmo sendo um criminoso, Joe entra no rol de personagens detestáveis, porém difíceis de se odiar completamente.

As habilidades de Penn Badgley, atualmente com 36 anos, começaram a ser moldadas em um início de carreira peculiar. O ator estreou dublando personagens de videogame até sentir vontade de virar ator. Aos 12, conquistou uma participação na série Will & Grace, em 1999, depois mais algumas pontas em outras produções, como na sitcom Coisas que Eu Odeio em Você. O sucesso mundial só chegou de fato com Gossip Girl, série o qual ele recusara duas vezes até aceitar o papel de Dan. No set, contracenou com Blake Lively, com quem teria um romance rápido nos bastidores e que o ajudou a enfrentar problemas com alcoolismo. Se aventurou pelo suspense no filme O Padrasto (2009), e na área de comédias românticas com A Mentira (2010), estrelado por Emma Stone.

Em Você, Joe é um psicopata com exímio talento para esconder quem realmente é. Com timidez, o personagem lança seu charme intelectual que conquista todos ao seu redor. É um dos motivos que o leva a ser tão cativante. Não à toa, roubou o coração de milhões de fãs ao redor do mundo. Muitas mulheres, inclusive, adorariam ser uma das vítimas do personagem –algo repudiado pelo próprio ator, que detesta a romantização de violência, principalmente sobre serial killers da vida real. “Sendo justo, na série é para você se apaixonar por Joe, então aí a culpa é nossa. Mas Ted Bundy? Jeffrey Dahmer? Aí a culpa é da Netflix. Isso é responsabilidade exclusiva da Netflix”, declarou o ator recentemente, em referência à série Dahmer: Um Canibal Americano, protagonizada por Evan Peters.