Para os órfãos de ‘Manifest’, três séries de sobreviventes no streaming

Os passageiros do malfadado voo 828, enfim, encontraram seu desfecho com os episódios finais de Manifest, disponibilizados na plataforma Netflix na sexta-feira, 2. É o fim de quatro temporadas, as quais seguraram espectadores com incontáveis mistérios e situações cheias de suspense decorrentes do ressurgimento de um grupo de pessoas que, por cinco anos, ficou desaparecido no ar. Para quem, no entanto, não está satisfeito com o fim da tensão, aqui estão três séries repletas de perguntas, desastres e adrenalina para acompanhar no streaming:

Yellowjackets

Onde: Paramount+

Tal qual Manifest, Yellowjackets parte dos infortúnios aéreos, desta vez com um time de futebol feminino dos anos 1990. Rumo a uma competição nacional, as garotas embarcam em uma aeronave fretada, mas seu pouso é antecipado por um acidente que as deixa no meio da selva. Sem meios de se comunicar ou voltar à sociedade, elas são forçadas a criar seu próprio sistema, regado a muito misticismo e canibalismo. Os mistérios de sua passagem por lá, ainda, são feitos mais cativantes devido a outra linha temporal da série, que acompanha as sobreviventes já na faixa dos 40 anos. Como adultas aparentemente normais, cada uma lida com os traumas do que fizeram à sua própria maneira, mas os segredos que buscam enterrar e superar se provam implacáveis.

The Leftovers

Onde: HBO Max

The Leftovers, exibida de 2014 a 2017, passou desapercebida por muitos devido ao sucesso esmagador de sua colega de emissora, Game of Thrones, mas conquistou admiradores assíduos com sua mistura de drama pungente, perguntas cativantes e um elenco excepcional, do qual é possível destacar Ann Dowd, Carrie Coon, Margaret Qualley e Justin Theroux. Criada por Damon Lindelof, responsável por Lost e a minissérie Watchmen, a narrativa imagina um mundo no qual 2% da população some repentinamente, deixando aqueles que ficaram para trás desorientados em busca de recompor suas vidas.

Expresso do Amanhã

Onde: Netflix

Com Jennifer Connelly e Daveed Diggs, a produção é a segunda adaptação da graphic novel Perfuraneve, levada ao cinema em 2013 por Bong Joon Ho, de Parasita. Nela, o planeta Terra é congelado por inteiro e os poucos sobreviventes são obrigados a habitar um enorme trem irrefreável, dividido em vagões que reproduzem a hierarquia social do mundo que ora existia. Gradualmente, porém, os passageiros passam a questionar as figuras de autoridade que os oprimem e buscam descobrir seus segredos.