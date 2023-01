Para maratonar: os cinco reality shows mais insólitos da Netflix

Não é segredo que os serviços de streaming tenham trinfado dentro do nicho tradicionalmente televisivo dos reality shows. A Netflix, que farejou novos formatos e saiu vitoriosa com programas como o popular Casamento às Cegas, vem expandindo há anos seu católogo para além dos inúmeros realities de relacionamento. As opções são infinitas, e abarcam temáticas de competição, culinária, decoração, viagens e muito mais. Nessa leva, os mais divertidos podem acabar sendo, justamente, os mais inusitados. Confira a seguir os cinco reality shows mais insólitos disponíveis no catálogo da plataforma — e que são ótimas opções para uma maratona no fim de semana:

Batalha das Flores

Os aficionados por jardinagem vão se divertir com Batalha das Flores. A competição acontece entre dez duplas — formadas por floristas, escultores, designers de jardins, e até mesmo amadores –, que devem criar esculturas deslumbrantes, de estrutura gigantesca e hiper coloridas. As composições chegam a até cinco metros de altura e podem misturar diferentes espécies de plantas, incluindo legumes e verduras. O prêmio final é ter uma produção própria exibida no Jardim Botânico Real de Kew, na Inglaterra. Um bônus são as dicas de jardinagem para espécies diversas, compartilhadas pelos participantes ao longo da série.

Vidrados

Na linha das competições artísticas com materiais inusitados, Vidrados é um dos realities de maior sucesso da Netflix, acumulando três temporadas até o momento. A batalha é quente: dez artesões se enfrentam na elaboração das esculturas de vidro mais criativas e engenhosas possíveis. O prêmio é de 60 mil dólares e uma residência no Corning Museum of Glass, em Nova Iorque. Em 2021, a plataforma também lançou um spin-off especial, Vidrados no Natal, dedicado a criações natalinas.

Isso É um Bolo

Continua após a publicidade

Inspirada em uma brincadeira que ficou popular nas redes sociais, a série mistura competição culinária e habilidades artísticas, tendo como proposta a criação de bolos que são cópias realistas de objetos variados: sapato, bolsa, bola de boliche, patinho de borracha. As produções dos confeteiros desafiam as convicções dos espectadores, e o programa reforça a atmosfera de reality show ao convidar celebridades para distinguir o bolo do objeto. Em seguida, elas devem experimentar as criações para descobrir se, além de atraentes, são saborosas.

Como Criar um Quarto do Sexo

Um dos realities mais excêntricos do catálogo da Netflix conta com uma designer que ajuda casais a criarem um cômodo erótico em suas casas. De maneira divertida e carismática, a série aborda intimidade e fetiches sexuais deixando os tabus de lado. A diversidade também faz parte da premissa: os oito episódios mostram relacionamentos diversos, sejam eles heterossexuais, gays, bissexuais ou uniões poliamorosas. Os resultados das reformas são ambientes exuberantes, decorados e equipados com todo tipo de acessório que agrade aos casais.

Tattoo Fail

Representando o nicho de programas dedicados à transformações no visual, esse reality pretende tampar com novos desenhos tatuagens horríveis — acompanhadas de histórias jocosas — que trouxeram arrependimentos aos participantes. Há, porém, uma pegadinha: o acompanhante do tatuado, que pode ser um amigo ou membro da família, é quem irá decidir a nova arte. O entretimento, portanto, não vem apenas pela alta dose de vergonha alheia, mas também da reação ao descobrirem que seu destino está nas mãos de outra pessoa.