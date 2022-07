‘Pantanal’: Primeira vez de Juma e Jove tem zero sex appeal

Após meses de espera, Pantanal finalmente exibiu a primeira vez de Juma (Alanis Guillen) e Jove (Jesuita Barbosa) nesta segunda-feira, 4. Apesar da química entre os atores, as cenas tiveram zero sexo appeal e acabaram sendo mais poéticas do que sensuais. Cheia de desejo e disposta a fazer um filho com o amado, a mulher-onça se entregou de corpo e alma, e a novela das 9 focou em mostrar foi uma dança entre os dois no meio do rio, as declarações de amor de ambos e as belas paisagens pantaneiras.

As cenas foram de acordo com a linha da adaptação de Bruno Luperi da história escrita originalmente por Benedito Ruy Barbosa: mais poéticas do que literais e com menos nudez do que a versão original exibida pela Manchete em 1990, em uma época em que corpos nus na TV aberta eram mais comuns.

Primeiramente, Juma seduziu Jove na tapera, em cima de uma rede, sentando no colo do namorado. Depois, os dois transaram, sem ficarem completamente pelados, no meio do rio. Em seguida, de volta à tapera onde mora, a filha de Maria Marruá (Juliana Paes) surgiu nua (não explicitamente) em cima de uma mesa e agarrada ao herdeiro de José Leôncio.