‘Pantanal’: os bastidores que deixam os atores à vontade — até demais

Na edição de VEJA desta semana, os atores que interpretam Juma e Jove em Pantanal, Alanis Guillen e Jesuíta Barbosa, respectivamente, explicam por que se sentem tão à vontade nos bastidores da novela das 9 da Globo. As fotos publicadas pelo elenco nas redes sociais dão a entender que a vida é bem mais divertida por trás das câmeras na região de Nhecolândia, em Mato Grosso do Sul. Os artistas já apareceram dividindo uma jacuzzi no meio do mato; Alanis, Julia Dalavia (Guta) e Bella Campos (Muda) já fizeram top less em cima de um banco de madeira; e José Loreto, o Tadeu do remake, já surgiu com o bumbum de fora duas vezes na internet: posando nu ao lado de Jesuíta Barbosa em um rio e recebendo injeção de insulina de Guito (Tibério).

Em meio ao calor de mais de 40 graus, Jesuíta, Alanis e companhia curtiam a vida rural e os banhos de rio. “Quando nos juntamos, é um boom de prazer, alegria, criatividade e respeito, acima de tudo. É muita troca, intimidade”, diz a intérprete de Juma. “A gente se fez família aqui, um cuidando do outro”, completa o ator que faz o sensível e fluido galã Jove. Do outro lado da tela, o público reage com empolgação a tanta empatia.

