‘Pantanal’: como a Globo vai explorar (muita) nudez na novela

Quando Pantanal estreou na extinta Rede Manchete, em 1990, a sensualidade se fazia presente desde a abertura, com a atriz Nani Venâncio aparecendo nua em meio a cenas do bioma. A julgar pela chamada exibida na programação da Globo ao longo dessa semana, a nova versão da novela, que estreia na emissora no dia 28 de março, deve seguir pelo mesmo caminho, trazendo a nudez de volta às telas do horário nobre – e não mais relegado-a ao horário das 23h, como em Verdades Secretas.

Não se sabe ainda, no entanto, o quão explícito isso será. A atriz Malu Rodrigues, que vive a jovem Irma, revelou recentemente que gravou cenas nadando sem roupa. No vídeo de apresentação, Juliana Paes, que vive a mãe de Juma, Maria Marruá, interpretada por Cássia Kiss na versão original, aparece nua próxima ao rio, mas de maneira mais comportada, com posicionamento e jogo de luzes que escondem muita coisa. Bruna Linzmeyer, que dá vida a Madeleine, também é flagrada tomando sol sem a parte de cima do biquíni, com os seios escondidos pela posição de bruços, indicando que, apesar de explorar a sensualidade, a novela talvez seja mais conservadora no trato com ela do que a versão original.

Isso já aconteceu antes: quando foi exibida no SBT, em 2008, as cenas originais foram mantidas, mas a emissora de Silvio Santos optou por refazer a abertura do folhetim, colocando a modelo Glenda Santos para exibir suas curvas. Ela, porém, ao contrário de Nani Venâncio, aparecia sempre encoberta por folhas ou em algum ângulo que tornasse a nudez mais discreta. Nani, inclusive, declarou recentemente que foi enganada quanto à sua participação na vinheta, já que lhe disseram que seu corpo apareceria apenas de lado.

No folhetim de 1990, não havia nenhum tabu em relação à nudez – esse, aliás, era um dos apelos da novela, que bateu a audiência da Globo durante boa parte de sua exibição na extinta Manchete. Personagens como Juma (Cristiana Oliveira), Jovi (Marcos Winter), Guta (Luciene Adami), José Leôncio (Paulo Gorgulho), Madeleine (Ingra Liberato) e Irma (Carolina Ferraz) costumavam aparecer despidos sem pudor em banhos de rio e cenas de sexo. Na época, o autor, Benedito Ruy Barbosa, se justificava dizendo que a nudez era comum no dia a dia da região – mas, para além disso, também era usual em outras tramas da antiga emissora. O horário nobre da Globo, por outro lado, costuma ser mais comportado, o que impõe à emissora um desafio e tanto ao usar dessa arma infalível no ibope.

