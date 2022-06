‘Pantanal’ choca ao expor queimadas devastadoras com cenas reais

Pantanal não economizou no uso de cenários devastadores das queimadas na região na vida real e colocou no ar algumas das imagens reais de matas destruídas e animais mortos no capítulo de terça-feira, 28. A novela das 9 da Globo expôs a ação do homem em uma sequência dramática protagonizada por Osmar Prado, intérprete do Velho do Rio, entidade que tenta proteger o bioma a todo custo. O choque para muitos telespectadores é um terror para o meio ambiente e para os biólogos que atuam na região.

Incêndios provocados por humanos em 2019 e 2020 já consumiram cerca de 4 milhões de hectares, que representam 26% do bioma todo. Cerca de 10 milhões de animais também acabaram mortos. Em Pantanal, o Velho do Rio, que também é Joventino, pai de José Leôncio (Marcos Palmeira), assiste à tragédia das queimadas assustado, mas tenta combater as chamas e os incendiários, em vão. O que o folhetim mostra logo em seguida é o rescaldo, com os bichos sem vida, fumaça e o Velho do Rio agonizando em formato de sucuri – animal que ele se transforma na trama.

Algumas das imagens reais usadas na produção da Globo foram feitas por Michel Coeli, diretor, roteirista e fotógrafo, que pretende lançar um filme falando sobre as queimadas da região pantaneira.

Hoje a novela Pantanal exibiu várias cenas do bioma sendo queimado, algumas das imagens são minhas, do meu filme que em breve será lançado. Feliz por contribuir com a novela e poder ajudar contar essa história que foi e é muito dramática. #pantanal pic.twitter.com/VwpaQtX06r — Michel Coeli (@michelcoeli) June 29, 2022

Essa cena de #Pantanal é simplesmente arrepiante. PROTEJAM O PANTANAL! pic.twitter.com/gAU27U8kci — Tracklist (@tracklist) June 29, 2022

Essas são as fontes que contribuiriam com imagens das queimadas que exibimos no capítulo de hoje! #pantanal pic.twitter.com/zmugBDtiKO — Raphael Machado (@rapharsm76) June 29, 2022

O desespero do Véio do Rio vendo o #Pantanal em chamas transparece a dor e indignação de Osmar Prado e todos/as nós 😔 pic.twitter.com/xDB2cllgSU — Jeff Nascimento (@jnascim) June 29, 2022