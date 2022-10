‘Pantanal’: Alcides e Zaquieu são sopro de esperança em um Brasil dividido

Atualizado em 3 out 2022, 20h06 - Publicado em 3 out 2022, 19h50

Alcides (Juliano Cazarré) e Maria Bruaca (Isabel Teixeira) não foram os únicos a roubar o posto de casal protagonista de Pantanal — que deveria ser de Jove (Jesuita Barbosa) e Juma (Alanis Guillen). A paixão delicada e não correspondida de Zaquieu (Silvero Pereira) por Alcides também ganhou torcida do público ao longo da novela das 9 da Globo. O mordomo gay se engajou em virar um peão da fazenda de Zé Leôncio (Marcos Palmeira) e acabou se aproximando do ex-funcionário de Tenório, criando um laço de amizade tocante. Após aprender a respeitar Zaquieu, Alcides até tentou passar o conhecimento para os outros peões de que existe a sigla LGBTQIA+ e que as pessoas dessa comunidade merecem respeito.

A possibilidade de um romance gay entre duas figuras da roça cativou espectadores ansiosos por uma mudança de roteiro por parte de Bruno Luperi, que adapta a obra originalmente escrita pelo avô Benedito Ruy Barbosa. Mas qualquer esperança nesse sentido pode ser descartada. Os peões não vão formar um casal. Mas serão algo ainda melhor.

Enquanto o amor platônico atrai identificação entre todas as orientações sexuais, a amizade entre opostos conflitantes, e a evolução de ambos numa caminhada paralela, é admirável. Não à toa, o ex-mordomo entra na frente de uma bala para salvar a vida de seu amado, durante a tentativa de Tenório de matar Alcides nos últimos capítulos. Uma relação que consegue ter mais química – e mais sacrifício por amor – que os insossos Jove e Juma. Sorte do público, que poderá ver Zaquieu e Alcides até dançando durante os casamentos de finais felizes do último episódio. A existência de uma amizade sincera entre os dois homens e a aprovação do público com esse enredo provam que a onda de aceitação sobre relações afetivas héteros e gays, mesmo sem romance, é mais do que saudável, é bonita, e jamais passageira. Um sopro de esperança em um Brasil tão dividido ideologicamente.

