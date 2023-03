Oscar 2023: onde assistir à cerimônia ao vivo na TV e no online

A cerimônia da 95ª edição do Oscar vai ao ar a partir das 20h (horário de Brasília) deste domingo. Seguindo a tradição, o tapete vermelho abrirá o evento, e a premiação dos maiores nomes do cinema de 2022 começará às 21h. No Brasil, o público poderá acompanhar tudo pelo TNT, canal da TV a cabo, e no streaming HBO Max. A Globo abriu mão dos direitos de transmissão do prêmio da Academia de Hollywood e, portanto, não exibirá nada da cerimônia nem na TV aberta, nem no Globoplay. O Oscar 2023 será apresentado por Jimmy Kimmel, que retorna ao papel de anfitrião após a icônica edição na qual o prêmio de melhor filme foi entregue erroneamente a La La Land — o vencedor, por fim, era o filme Moonlight.

Onde assistir ao Oscar 2023:

Após a transmissão ao vivo, a cobertura completa da premiação estará disponível na HBO Max durante três dias. Para quem prefere ver só os looks dos convidados, o canal E! Entertainment, da TV paga, acompanha a chegada dos famosos desde as 18h.

Que horas começa o Oscar 2023:

O red carpet das estrelas convidadas inicia às 20h. Os shows e a entrega das estatuetas douradas começam às 21h. As categorias principais, como melhor filme, ator e atriz, são as últimas.

Quanto custa HBO Max e TNT:

A HBO Max pode ser assinada pelo valor de 27,90 reais por mês, ou no plano anual por 239,90 (economia de três mensalidades). Já a TNT não pode ser assinada individualmente e entra no pacote de assinaturas de TV a cabo junto com outras dezenas de canais. Os planos são fornecidos por operadoras de TV, cujos valores variam bastante a depender dos combos, mas entram em uma margem entre 69 reais e 350 reais mensais.