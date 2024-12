Os truques que ajudaram a transformar Gabriel Leone em Ayrton Senna

Gabriel Leone não tem uma semelhança instintiva com Ayrton Senna, mas encarnou o piloto com maestria na minissérie da Netflix. Para além das expressões faciais de Senna, reproduzidas por meio do estudo de vídeos do tricampeão, o ator e a equipe de caracterização da minissérie tiveram de lançar mão de alguns truques curiosos para emular traços marcantes do ídolo brasileiro.

A maior parte da caracterização foi feita com maquiagem. Martín Trujillo, caracterizador da trama, explicou no making of da produção que estudou o rosto de Leone junto com o de Senna para que pudesse ajustar o visual. O corte de cabelo também foi um ponto de atenção que, combinado aos figurinos, ajudou a transformar o ator no automobilista. O nariz e as orelhas, no entanto, foram os que passaram por mudanças mais elaboradas. “Dentro do nariz a gente colocou uma prótese para alongar, sem interferir na qualidade da respiração do ator”, explica Trujillo no vídeo disponível na Netflix. “O nariz do Senna era mais gordinho, o meu é mais fininho. Coloquei na orelha também”, complementa Leone, mostrando um pequeno pedaço de plástico usado para deixar as orelhas mais abertas, como eram as de Senna.

Visual à parte, Leone também passou por outro processo curioso para dar vida ao piloto. Com acesso a um acervo de vídeos e áudios de Senna, inclusive alguns telefonemas privados do piloto com a família, o carioca teve que aprender a falar com o sotaque paulistano característico do automobilista. Para isso, passou cerca de um ano adotando o estilo de falar de Senna, inclusive fora do set de filmagens, para que a sua voz soasse mais natural na hora das gravações. O sotaque carregado no inglês também foi treinado por ele.

