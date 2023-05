Os próximos passos dos atores de ‘Succession’ após o fim da série

A estupenda Succession chegou ao fim no domingo, 28, deixando sua marca como uma das melhores séries da história da TV. Ao longo de quatro temporadas, ostentou um roteiro primoroso encabeçado por elenco talentosíssimo — nomes que conquistaram uma massa de admiradores. Confira quais serão os próximos passos dos principais atores e atrizes da série:

Jeremy Strong (Kendall Roy)

O próximo projeto de Strong será nos palcos na Broadway: o ator estará à frente da nova versão de Um Inimigo do Povo, peça escrita pelo norueguês Henrik Ibsen em 1882. A trama retrata um médico que expõe uma contaminação nas águas do balneário local e passa a ser perseguido e ostracizado pela sociedade. Strong também está envolvido em duas futuras minisséries sem data prevista: uma sobre as sequelas duradouras enfrentadas pelos socorristas do ataque de 11 de setembro de 2001; e outra que trata dos acidentes letais da aeronave Boeing 737 Max, produção do Amazon Prime Video.

Brian Cox (Logan Roy)

O futuro do patriarca da família Roy está agitado. Cox tem uma série de produções a caminho, a exemplo do drama familiar Skelly e das comédias The Parenting, da HBO, e The Glove. Um dos trabalhos mais aguardados é em The Electric State, nova empreitada de ficção científica dos irmãos Anthony e Joe Russo, cujo elenco estelar conta com Michelle Yeoh, Ke Huy Quan, Millie Bobby Brown e Chris Pratt. Fontes afirmam que Cox irá dublar um personagem em CGI no filme, previsto para 2024. Outro destaque é Mending the Line, trama sobre um veterano da marinha americana lidando com sequelas — que estreia em junho nos Estados Unidos. O escocês ainda será o apresentador vilanesco do reality show do Prime Video 007’s Road to a Million, baseado na franquia de James Bond.

Kieran Culkin (Roman Roy)

Após surpreender no papel de Roman, Culkin vai dividir o protagonismo do longa A Real Pain com Jesse Eisenberg, que dirige a comédia dramática. O enredo acompanha dois primos que viajam para a Polônia após a morte da avó para conhecer suas origens, e acabam participando de um passeio turístico sobre o Holocausto. O ator também vai dublar a versão em anime de Scott Pilgrim, reprisando seu papel do filme de 2010.

Sarah Snook (Shiv Roy)

A atriz protagoniza o terror psicológico Run Rabbit Run. Lançado no Festival de Sundance em janeiro, o filme australiano foi adquirido pela Netflix – e chega à plataforma em 28 de junho. Nele, Sarah vive uma mãe atormentada pelo comportamento estranho da filha pequena, enquanto lida com fantasmas do passado. Outro trabalho é The Beanie Bubble, longa da Apple TV+ programado para 21 de julho sobre uma marca de pelúcias que se tornou febre nos Estados Unidos dos anos 1990. Sarah contracena com Elizabeth Banks e Zach Galifianakis.

Matthew Macfadyen (Tom Wambsgans)

Macfadyen marca títulos promissores em sua agenda: o ator está no elenco de Holland, Michigan, suspense em pós-produção pela Amazon Prime Video. A trama, protagonizada por Nicole Kidman, retrata uma mulher que desconfia estar sendo traída pelo marido – e acaba arrumando um affair para chamar de seu. Em 2024, o britânico estará em Deadpool 3, com Ryan Reynolds e Hugh Jackman. Mais cedo neste ano, o ator estrelou a série britânica Stonehouse, em que representa a história real de John Stonehouse, político dos anos 1970 que forjou a própria morte.

Alan Ruck (Connor Roy)

Outro nome que está com a bandeja cheia: Ruck irá estrelar em Wind River: The Next Chapter, sequência do longa de 2017 Terra Selvagem. Também vai estar à frente do drama jurídico The Burial, ao lado de astros como Tommy Lee Jones e Jamie Foxx, e integra o elenco da comédia de terror Crust.

Nicholas Braun (Greg Hirsch)

O excêntrico primo Greg também conquistou espaço no Festival de Sundance com Cat Person. Baseado em um conto homônimo publicado na revista New Yorker em 2017, o suspense psicológico acompanha uma jovem universitária – interpretada por Emilia Jones, do oscarizado No Ritmo do Coração – que se envolve com um homem mais velho, personagem de Braun. Embora não tenha outros trabalhos de atuação confirmados pela frente, o ator será um dos roteiristas e produtor executivo de One for The Road, série vindoura da HBO sobre as peripécias de uma banda indie no começo dos anos 2000.

J Smith-Cameron (Gerri Kellman)

Seu próximo papel é o de uma professora em Tartarugas Até Lá Embaixo, adaptação da HBO Max do romance homônimo do autor pop John Green sobre uma adolescente com toc que busca desvendar o desaparecimento misterioso de um bilionário. Em abril, a atriz esteve na minissérie criminal Waco: The Aftermath.