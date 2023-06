Os gays bandidos que roubam a cena em ‘Terra e Paixão’

O garçom oferecido Kelvin (Diego Martins) e Ramiro (Amaury Lorenzo), capanga de Antônio La Selva (Tony Ramos), têm uma relação cômica e interessante em Terra e Paixão. Enquanto o funcionário do bar de Cândida (Susana Vieira) se insinua para o peão, este tenta fugir ao máximo das investidas do homossexual — mas é nítido que o desejo é recíproco. Logo na primeira interação, Kelvin sugeriu que eles tivessem um encontro mais “discreto na cerca” — a trama se passa no Mato Grosso do Sul. “Então coloca seu telefone aqui no meu, bem discreto”, sugeriu o bronco, que fala grosso. Com essa tensão sexual forte, os dois personagens da novela das 9 da Globo roubam a cena apresentando uma química incontestável.

Apesar de Ramiro ser um assassino que matou o marido de Aline (Barbara Reis) logo no primeiro capítulo, e depois Isabel (Yasmin Gomlevsky), jornalista que deveria ajudar a protagonista, o vilão conquista com seu “romance” de gato e rato com Kelvin. “Eu tenho que ir embora, o Caio [Cauã Reymond] pode me procurar aqui”, explicou o turrão ao amigo no capítulo de quarta-feira, 14. “Sabe onde você não vai dar de cara com ele? No meu quarto, lá tem minha caminha, tem lençol de cetim, posso até botar um travesseiro”, rebateu o garçom. O bandido, entretanto, deu um fora no confidente. Além de viver com vontade de safadeza, Kelvin também deu ares de criminoso ao roubar os papéis do testamento de Cândida para impedir Luana (Valéria Barcellos) de assumir o bar da patroa. Em breve, os gays começarão a aplicar golpes juntos na novela de Walcyr Carrasco.

Eu sou muito rendido pelo Ramiro e Kelvin #TerraEPaixão

pic.twitter.com/sCncAVUZW1 — apenas Rods. (@oisourodz) June 14, 2023

EU NÃO AGUENTO KELVIN E RAMIRO 🗣🗣🗣 #TerraEPaixão pic.twitter.com/2wDdbqNtDM — TV Globo 📺 (@tvglobo) June 15, 2023

