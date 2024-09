Os detalhes capciosos que chamaram a atenção na estreia de ‘Mania de Você’

Mania de Você, substituta do remake de Renascer no horário nobre da Globo, estreou nesta segunda-feira, 9, com uma história protagonizada por quatro personagens: Luma (Agatha Moreira), Rudá (Nicolas Prattes), Viola (Gabz) e Mavi (Chay Suede). O autor da novela das 9 da Globo, João Emanuel Carneiro já adiantou que o quarteto alternará os papéis de mocinhos e vilões ao longo da história. Alguns detalhes capciosos chamaram a atenção no primeiro capítulo, entre eles a ausência de Viola na história em quase todo a estreia. Apesar de sua história iniciar a história, quando sua mãe dá à luz sozinha no banheiro de um barco, a jovem só apareceu de fato nos 10 minutos finais — tempo de tela que não condiz com uma protagonista.

O primeiro capítulo ficou bem centralizado em Luma, filha de Cecília (Simone Spaladore) e Alfredo (Fábio Assunção), mortos em poucos minutos. A mãe morreu no parto da jovem, enquanto o pai, amante de Cecília, foi morto por Molina (Rodrigo Lombardi) — marido da mesma — e Mércia (Adriana Esteves), sua governanta e amante. Outro aspecto que chamou a atenção foi que o personagem de Rodrigo Lombardi se parece muito com outros crápulas que ocuparam o horário nobre recentemente e que também foram interpretados pelo ator: o Moretti de Travessia (2022) e o Alex de Verdades Secretas (2017) — novela, aliás, em que Agatha Moreira também vivia uma filha (a mimada Giovanna) de Lombardi. O mesmo problema aflige Chay Suede, que, como Mavi, tenta imprimir um jovem diferente do Ari, também de Travessia.

Na novela, Mavi é filho de Mércia com Molina — mas acredita ser filho de Nahum (Ângelo Antonio). Em Amor de Mãe, novela das 9 exibida entre 2020 e 2021, Adriana e Chay também foram mãe e filho, mas com uma dinâmica diferente. Na trama de Manuela Dias, Thelma (Adriana) era obcecada pelo filho, Danilo, comprado de uma rede de tráfico de crianças. Já na nova história, a governanta rejeita o rebento com todas as forças.

As semelhanças deixam claro que o descanso de imagem não é mais possível no banco de talentos da Globo, que agora só contrata a maioria dos atores por obra certa. Resta saber se Mania de Você terá capacidade narrativa e cacife para instigar o público e elevar a audiência da faixa das 21h.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial