Orgia e sexo com preso: a brasileira que causou polêmica em reality inglês

Presa no último sábado, 29, após ser filmada mantendo relações sexuais com um detento em Londres, a brasileira e ex-agente penitenciária Linda de Sousa Abreu, de 30 anos, foi liberada no início desta semana mediante pagamento de fiança, e vai comparecer a uma audiência de custódia no final do mês. Há, no entanto, outro detalhe peculiar da história rocambolesca: antes de estampar as páginas policiais, Linda participou do reality show britânico Open House: The Great Sex Experiment, no qual agitou uma orgia entre os participantes da atração que prega a não-monogamia.

Sexo com detento e prisão

A polícia londrina abriu uma investigação sobre Linda depois que um vídeo da relação com o preso viralizou nas redes sociais. As imagens, que mostram a agente penitenciária se relacionando dentro da cela, vestindo o uniforme de trabalho, foi gravada por um outro detento que acompanhava a cena.

Presa, ela compareceu a uma audiência nesta segunda-feira, 1, em que foi acusada de má conduta em cargo público — mas foi liberada depois de pagar a fiança e se comprometer a não deixar o país e comparecer a uma nova audiência no dia 29 deste mês.

As consequências, no entanto, já bateram à porta: à TV Globo em Londres, a justiça britânica informou que Linda não faz mais parte do quadro de funcionários da instituição, sem mais comentários sobre o assunto. Em entrevista ao jornal The Telegraph, a advogada da brasileira, Gayathri Yogarajah, defendeu que a mulher é “uma pessoa de bom caráter”.

Orgia em reality show

Linda e o marido — o lutador de MMA Nathan Richardson — participaram do segunda temporada do reality inglês Open House: The Great Sex Experiment, que acompanha casais experimentando a não-monogamia. A participação da brasileira foi transmitida em 2023, e tem uma passagem deveras picante: durante uma festa, ela e o marido são convidados por um casal para participar de um swing. Os dois estendem o convite aos demais participantes, e acabam em uma orgia com quinze pessoas.

Além da participação no reality, a brasileira trabalhava como modelo no país e também é conhecida por manter um perfil no site de conteúdo adulto OnlyFans. Na conta, ela se autointitulava como La Madre (a mãe, em espanhol), e gravava vídeos ao lado do marido.

O preso envolvido no escândalo

Identificado como Linton Weirich, o detento que aparece no vídeo com linda está cumprindo uma pena de quatro anos e nove meses por roubo. Segundo o Daily Mail, o criminoso foi preso após roubar 65.000 libras em mercadorias de um cofre em um apartamento de luxo. Depois do vídeo viralizar, ele foi colocado em isolamento, mas não está sob investigação e é improvável que enfrente alguma punição adicional. Ao jornal, vítimas do ladrão criticaram a falta de ações em relação a ele.

O site MailOnline também revelou recentemente que a parceira de Weirich está grávida de sete meses e foi hospitalizada após a repercussão. Segundo fontes do veículo, o vídeo estúpido afetou a saúde da mulher, que foi internada no final de semana por causa do estresse. “Ela teme que isso provoque um parto prematuro”, atesta a reportagem.

