Onde assistir a entrevista bombástica do príncipe Harry

Decidido a revelar detalhes sobre a família real e sua conturbada saída da realeza, o príncipe Harry deu uma entrevista bombástica para o jornalista Tom Bradby exibido no canal britânico ITV. No Brasil, o programa, intitulado Entrevista com Harry, será disponibilizado nesta segunda-feira, 9, no Globoplay. Na terça-feira, 10, a conversa vai ao ar na íntegra no canal GNT, às 22h30.

Abordando assuntos de seu livro autobiográfico que será lançado em breve, o duque de Sussex deu detalhes sobre a vida da família real britânica, principalmente sobre a relação com o irmão William, e seu pai, o rei Charles III. Outros assuntos abordados por Harry incluem a morte da mãe, a princesa Diana, e seu casamento com Megan Markle.