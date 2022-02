Oito bons filmes para ver no Carnaval antes que saiam da Netflix

Se não fosse pela pandemia, mais ou menos a essa época boa parte dos brasileiros já estaria nas ruas pulando o Carnaval. Como, infelizmente, este ano mais um ou vez isso não será possível, o bloco da turma do sofá ganha novos adeptos. Para aqueles que ficarão em casa nesses próximos dias sem folia, separamos oito bons filmes para assistir antes de segunda-feira, 28 – a partir de março, todos esses títulos vão sair do catálogo da Netflix.

O Pequeno Nicolau

O fofíssimo longa-metragem francês, adaptação para os cinemas do clássico personagem infantil Le Petit Nicolas, fica em cartaz na Netflix até o dia 27 e retrata as aventuras de Nicolau, um garotinho que descobre que sua mãe está grávida. Logo, ele entra em pânico achando que perderá toda a atenção dos pais quando o irmãozinho nascer. Uma história divertida e leve para os dias de folia.

Django Livre

Em mais excelente filme de Quentin Tarantino, o diretor aqui conta a história de um homem que foi escravizado (Jamie Foxx) em busca de vingança contra seus algozes. Ele se alia ao alemão Dr. Knig Shultz (Christoph Waltz) – o qual busca se vingar dos irmãos assassinos Brittle. Após encontrar os assassinos, os dois continuam juntos, dessa vez para encontrar e resgatar Broomhilda (Kerry Washington), esposa do escravo Django, que está nas mãos de Calvin Candie (Leonardo DiCaprio). Disponível até o dia 28.

Karatê Kid – A Hora da Verdade, Karatê Kid II – A Hora da Verdade Continua e Karate Kid: O Desafio Final

Para os fãs da série Cobra Kai, eis a última chance de assistir aos três filmes da franquia, lançados entre 1984 e 1989, e que contam o périplo de Daniel Larusso e seu mestre, o senhor Miyagi, em uma jornada de autoconhecimento e disputa contra o temido dojo Cobra Kai. Embora os três filmes sejam citados na série Cobra Kai, assisti-los vai além disso. Trata-se de uma diversão descompromissada que fala sobre amizade e, claro, com muito caratê. Os títulos ficam disponíveis na Netflix até 28.

O Homem que Matou Dom Quixote

Depois de enfrentar anos de dificuldades para filmar O Homem Que Matou Dom Quixote, o diretor Terry Gilliam finalmente conseguiu lançar seu filme, que conta a história do cineasta Toby (Adam Driver), que está fazendo seu próprio longa do Dom Quixote na Espanha. Depois de alguns anos, ele retorna ao país e descobre que o ator principal, interpretado por Jonathan Pryce, enlouqueceu e realmente acredita ser Dom Quixote. Para piorar, ele confunde Toby com seu fiel escudeiro, Sancho Pança. Disponível até o dia 28.

É o Fim

Nesta comédia nonsense estrelada por Seth Rogen, James Franco, Jonah Hill e Jay Baruchel, um grupo de amigos se abriga em uma casa após o Apocalipse. A história do fim do mundo fica ainda mais divertida com a participação de astros como Rihanna e Emma Watson, que interpretam elas mesmas em situações para lá de bizarras e divertidas. Disponível até o dia 28.

Sem Perdão

Neste violento filme de ação dirigido por Ric Roman Waugh, e com Nikolaj Coster Waldau no papel principal, um pai de família exemplar é preso e, na cadeia, tem de aprender rápido como permanecer vivo no lugar. Trata-se de um achado precioso do catálogo da Netflix, com cenas intensas e excelentes atuações de Jon Bernthal e Lake Bell. Disponível até o dia 28.