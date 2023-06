O veredito de doutor em novelas sobre ibope morno de ‘Terra e Paixão’

No ar há cinco semanas, Terra e Paixão ainda luta para crescer no ibope. De acordo com dados da Kantar Ibope Media obtidos por VEJA, a novela das 9 da Globo tem média de 24 pontos na Grande São Paulo — mesmo patamar da antecessora, Travessia. Em entrevista a VEJA, Mauro Alencar, doutor em Teledramaturgia pela Universidade de São Paulo, aponta alguns motivos possíveis para o começo difícil do folhetim escrito por Walcyr Carrasco.

Confira:

Por que Terra e Paixão ainda está patinando no Ibope? A problemática de hoje das novelas, de uma forma geral, é conseguir impactar a sociedade. Muitas vezes não está na telenovela em si, mas na absorção do gênero dentro do contexto atual. Andam querendo resgatar um período de ouro que a novela teve e isso é impossível. Estamos vivendo na quarta revolução industrial, em que tudo é volátil, as relações são líquidas, como diria Zygmunt Bauman (1925-2017), e isso inclui a relação do público com a novela e seus atores. Não existe mais aquela adoração aos atores, hoje todos têm seus momentos de fama.

A competição com os serviços de streaming também levou à perda de público? A internet quebrou essa hegemonia da televisão. Eu noto o esforço do autor e do elenco, Terra e Paixão é um melodrama regional clássico. Mas hoje há muita competição com o streaming — se olhar a Netflix, há milhares de opções lá também, com atores estrangeiros, séries com duas temporadas e poucos episódios, isso é atrativo e está mais adequado ao ritmo de vida atual.

Diria que falta algo à trama de Walcyr Carrasco? Não, atribuo ao momento da teledramaturgia. Pantanal foi bem no ibope no ano passado porque tinha uma carga diferenciada de trama e personagens, e era um sucesso da extinta Manchete, então foi apoiada na nostalgia, chamando a atenção de quem nunca assistiu. Mas em Terra e Paixão, nem é sobre a qualidade em si, mas o contexto do mercado atual.