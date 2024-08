‘O único e verdadeiro rei da TV chama-se Silvio Santos’, atesta Faustão

O Fantástico fará uma edição especial dedicada a Silvio Santos neste domingo, 18, com o retorno de Faustão ao canal para uma entrevista exclusiva sobre o fundador do SBT, que morreu na madrugada deste sábado, 17, aos 93 anos. “O único e verdadeiro rei da TV chama-se Silvio Santos”, declarou Fausto na prévia divulgada nas redes sociais do programa.

Afastado da televisão desde 2023, e fora da Globo desde 2021, quando deixou a emissora para ir para a Band, Faustão passou por dois transplantes no último ano: de coração, em agosto de 2023, e de rim, em fevereiro deste ano. Questionado sobre qual característica de Silvio fica para ele, o companheiro de profissão, com quem Silvio disputou a audiência de domingo durante alguns anos, ele destacou “a vitalidade e energia para todos os tropeços da vida”.

Além da entrevista inédita de Faustão, o programa global também ouviu Thiago Abravanel, neto do apresentador. “O que mais me impressionou foi esse lugar de simplicidade. Era só a gente e a memória”, falou ele sobre a despedida do avô, que aconteceu em uma cerimônia restrita a amigos e familiares no Cemitério Israelita do Butantã, em São Paulo, na manhã deste domingo.

A morte de Silvio Santos

Sílvio morreu na madrugada do sábado, 17, às 4h30 da manhã, em decorrência de uma broncopneumonia após contágio por H1N1. Ele estava internado desde o dia 1º de agosto no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

A pedido do próprio Silvio, não houve velório: ele foi enterrado seguindo os ritos judaicos na manhã deste domingo, 18, no Cemitério Israelita do Butantã, também na capital paulista, em uma cerimônia reservada apenas a amigos e familiares. Na frente do local, no entanto, alguns fãs se reuniram para prestar uma última homenagem ao ídolo.

