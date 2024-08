O triste motivo que levou Jenna Ortega a sair do X, antigo Twitter

A atriz Jenna Ortega, de 21 anos, disse que excluiu sua conta no X, antigo Twitter, após ver imagens pornográficas de quando era criança geradas por inteligência artificial. Em entrevista ao jornal americano The New York Times, a estrela afirmou que foi instruída a usar a rede social ainda na adolescência para cultivar sua própria imagem, mas o fluxo de mensagens com cunho sexual tornou a experiência insuportável.

“Eu odeio inteligência artificial. O problema é o seguinte: a I.A. pode ser usada para coisas incríveis. Acho que vi pessoas dizendo que a inteligência artificial é capaz de detectar câncer de mama com quatro anos de antecedência, e isso é lindo, vamos manter assim. Mas criar uma conta no Twitter aos 14 anos, porque me disseram que eu deveria, e ver imagens pornográficas editadas de quando eu era criança não foi bom, foi aterrorizante”, revelou a atriz. Ortega começou sua carreira aos 9 anos de idade e disse que sempre recebia imagens sexuais nas redes. “A primeira mensagem direta que abri, quando tinha 12 anos, foi uma foto não solicitada das genitais de um homem. E isso foi apenas o começo”, contou ao jornal.

De acordo com a atriz, a quantidade de imagens sexuais editadas com seu rosto aumentou após o lançamento e subsequente sucesso de Wandinha, série da Netflix em que ela vive a protagonista. “Foi nojento e me fez sentir mal. Me deixou desconfortável. Eu já estava em um estado mental confuso, então acabei deletando minha conta”, relatou. Ortega ainda comparou a inteligência artificial com a Caixa de Pandora, objeto da mitologia grega que, quando foi aberto, trouxe resultados desastrosos para a humanidade. “[Essa tecnologia] está lá fora agora, e nós teremos que lidar com as consequências.”

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir: