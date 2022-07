O triste espetáculo de Luisa Mell em busca de ibope

Ativista defensora dos animais, Luisa Mell participou da invasão da polícia à casa de Margarida Bonetti conhecida como A Mulher da Casa Abandonada e estrela do podcast homônimo produzido por Chico Felitti, da Folha de S.Paulo, nesta quarta-feira, 20. Junto com policiais e assistentes de sua ONG de proteção animal, a influenciadora digital “resgatou” um cachorro da residência de Margarida, que é acusada de ter escravizado uma pessoa nos Estados Unidos e vive atualmente em Higienópolis (bairro nobre da capital paulista). Sob o pretexto da causa nobre de preocupação com o bicho de estimação alheio, Luisa criou um circo sensacionalista e até entrou em confronto físico com a tutora do animal.

Um mandado de busca e apreensão foi cumprido nesta tarde na casa de Margarida Bonetti após vizinhos denunciarem um suposto abandono de incapaz. Devido à comoção pública provocada pelo podcast, a suspeita fez a Polícia Civil abrir um inquérito para investigar se ela sofre de distúrbio psiquiátrico e se realmente foi vítima de abandono. Margarida é acusada junto a seu marido, engenheiro brasileiro Renê Bonetti, de ter mantido uma empregada em condições análogas à escravidão entre 1970 e 2000 nos EUA.

O cumprimento do mandado foi acompanhado freneticamente ao vivo pelo telejornal Brasil Urgente, apresentado por José Luiz Datena na Band, no estilo padrão de cobertura sensacionalista. Vários policiais e curiosos causaram uma muvuca dentro e fora da casa. Luisa Mell, que não é policial, aproveitou uma brecha para invadir a casa de Margarida. Ao pegar o cão, Luisa enfrentou a dona do animal, que tentou protegê-lo dentro do casaco. “Os policiais que encontraram, estava muito assustado, quando a gente entrou ela arrancou o cachorro da minha mão, enfiou dentro da malha [da blusa] e começou sufocar o cachorro. Eu peguei ele e saí correndo”, contou a ativista, com o filhote nos braços e ofegante, como se estivesse assustada.

Em um segundo momento, Luisa deu outra entrevista, dizendo que não poderia entrar de novo na casa porque senão Margarida iria bater nela. Aos risos, a influenciadora tratou com bom-humor e demonstrou adorar a confusão. Duas semanas atrás, Luisa Mell já tinha “resgatado” outros dois cachorros da casa de Margarida Bonetti e transmitido em uma live. Nas redes sociais, a defensora dos bichos foi duramente criticada pela espetacularização e oportunismo. O que, de fato, foi possível acompanhar na “missão” da ativista. Vale tudo por visualizações? Para Luisa Mell, que participou de uma ação policial da qual ela não possui autoridade ou cargo público para se envolver, a pergunta é no mínimo retórica.

