O temor feminino que Madá vai ter de enfrentar em ‘Volta por Cima’

Um dos maiores temores das mulheres tímidas na vida é ver um “carro do amor” parar na porta de sua casa, com caixas de som no último volume emitindo músicas altas e uma declaração exagerada de afeto falada no microfone segurado por um homem desinibido. Em Volta por Cima, a protagonista Madá (Jéssica Ellen) terá de enfrentar tamanha manifestação humilhante promovida por Chico (Amaury Lorenzo), ex-namorado traidor que tentará a todo custo reconquistar a mocinha em cenas que vão ao ar a partir de quinta-feira, 24.

Na novela das 6 da Globo, Madá terminou o noivado com Chico após perceber que o relacionamento dos dois não ia para lugar nenhum, além do fato da jovem estar encantada por Jão (Fabrício Boliveira), seu par romântico na trama escrita por Claudia Souto, e com quem trocou um beijo apaixonado. A protagonista ainda nem imagina que Chico vinha tendo um caso com Roxelle (Isadora Cruz) há muito tempo, e a amante o pressionava para romper com ela. Após o término, porém, o malandro decidiu que quer Madá de volta e tentará reconquistá-la com o carro de mensagens, decorado com balões rosa e corações, atraindo atenção do bairro inteiro da filha de Lindomar (MV Bill).

A declaração, obviamente, não surtirá nenhum efeito além de constranger a mocinha, que brigará com o ex e o mandará embora para que ela siga sua vida normalmente. Não demorará para Madá enfim assumir seus sentimentos por Jão, que também gosta dela, e os dois engatarão um namoro. Quanto a Chico, restará ao traidor também finalmente começar um namoro sério e público com Roxelle, como ela sempre desejara.

