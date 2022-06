O sutil gesto pró-Lula em entrevista de Silvio Santos com bolsonarista

Neste domingo, 26, o apresentador Silvio Santos recebeu em seu programa um deputado estadual por São Paulo, o bolsonarista Frederico D’Ávila, do Partido Liberal, o mesmo de Jair Bolsonaro. Lá pelas tantas, Silvio perguntou qual candidato o deputado apoiaria. “O seu partido está apoiando o Bolsonaro, o Lula ou até agora não decidiu?”. Durante a resposta do político, um lance inesperado: uma participante da plateia fez o sinal “L” com as mãos, associado a Lula.

Nas redes sociais, D’Ávila comentou a participação no programa. “Tive o privilégio de condecorar o maior ícone da TV brasileira, Silvio Santos, com a maior comenda da ALESP: o Colar de Honra ao Mérito Legislativo. Uma homenagem mais do que merecida para quem vem trazendo alegria para o povo brasileiro há 60 anos consecutivos”, escreveu.

Vale lembrar que Silvio Santos mantém uma boa relação com o presidente e já participou de eventos ao lado de Bolsonaro em Brasília. O presidente também já deu entrevistas para Silvio ao vivo em seu programa. Por fim, mas não menos importante, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, é casado com a filha do apresentador, Patricia Abravanel.

O gesto da letra “L” com as mãos está sutilmente aparecendo em diversas outras ocasiões. Recentemente, o neto de Gilberto Gil, João, filho de Nara Gil, fez o mesmo gesto na foto de divulgação série Em Casa com os Gil, da Amazon Prime Video.

"O PL apoia o Bolsonaro, o Lula ou não sabe quem vai apoiar?" A menina reagindo ali no fundo 🗣🤣 #ProgramaSilvioSantos pic.twitter.com/0bDaxfYPbg — Deriky Pereira (@derikypereira) June 27, 2022