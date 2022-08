O sucesso estrondoso da série ‘Manifest’ na Netflix

Com ares do fenômeno Lost, a série Manifest: O Mistério do Voo 828 fez sucesso no Brasil pelo Globoplay e, agora, atestou seu poder de cativar o público na Netflix. A produção sobre um grupo de passageiros de um avião que ficou desaparecido por 5 anos e meio foi exibida originalmente na TV americana pela emissora NBC entre 2018 e 2021 e, agora, está na Netflix acessível a diversos países. Em pouco mais de um mês (de 28 de junho até 7 de agosto), as três temporadas da série acumulam na plataforma quase 616 milhões (615.970.000) de horas assistidas. O sucesso foi tanto que a Netflix comprou os direitos de Manifest para produzir uma quarta temporada, esperada para ainda este ano.

O dado refere-se à somatória de horas assistidas das semanas em que a produção apareceu no ranking global das dez séries em língua inglesa mais consumidas, ranking divulgado pela Netflix. Na semana passada, a primeira temporada de Manifest apareceu no top 10 da Netflix em 57 países, enquanto as temporadas 2 e 3 em 51 e 43 países, respectivamente.

Antes de chegar à gigante do streaming, Manifest já rendia audiência para a Globo e o Globoplay, onde se tornou um dos títulos mais assistidos do catálogo. Na TV aberta, quando a primeira temporada da produção foi exibida em 2020, alcançou um recorde de audiência de 22 pontos na faixa das 23h30.