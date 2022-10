O suado esforço da novata Jade Picon que chama atenção em ‘Travessia’

Estreante como atriz, Jade Picon chamou atenção nos primeiros dias de exibição de Travessia, novo folhetim das 9 da Globo, pelo seu emocionante esforço para imprimir um sotaque carioca às falas de sua personagem, Chiara. Em uma cena do capítulo levado ao ar na noite de terça-feira, 11, a jovem está no escritório do pai, Guerra (Humberto Martins), e manda a secretária do empresário, interpretada por Bel Kutner, pegar uma receita de remédio para ansiedade. “Lídia, preciso daquela receita, manda ‘buxxcar’ no médico. Tá ‘surrrda’, Lídia? Manda buxxcar”, ordenou a patricinha mimada da novela de Glória Perez.

Curiosamente, os atores costumam deixar o sotaque carioca se sobrepor a outros tipos de pronúncia, especialmente nos casos em que interpretam estrangeiros. Exemplo disso é o carioca Marcos Palmeira, que precisou personificar um sotaque mato-grossense para viver o José Leôncio de Pantanal, ou Gabriel Leone, outro nascido no Rio de Janeiro que se esforçou para ficar “paulista” na novela Verdades Secretas. De origem paulistana, Jade Picon vai na contramão, encarando o papel de uma jovem burguesa do Rio. O resultado está rendendo memes nas redes sociais, o que está dentro da normalidade, já que a influenciadora digital trabalha como atriz pela primeira vez. Pelo menos, parece demonstrar esforço no ofício.