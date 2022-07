‘O Senhor dos Anéis’: trailer da série traz visão chocante da Terra Média

A Amazon Prime Video liberou nessa quinta-feira, 14, um novo trailer de O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder, série derivada do universo de J.R.R. Tolkien (1892-1973) que chega à plataforma no dia 1º de setembro. No vídeo de dois minutos e meio, os elfos Galadriel (Morfydd Clark) surgem comentando Elrond (Robert Aramayo) que ainda há um inimigo à solta. “Agora acabou”, alega Elrond. “Você não viu o que eu vi”, responde Galadriel, antes que uma imagem da Terra Média em chamas seja revelada.

A cena não diz muito aos leigos, mas os mais versados no universo de Tolkien entendem o recado que está por trás da imagem chocante: ambientada na segunda era, milhares de anos antes dos eventos de O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel e O Hobbit, a série deve cobrir a ascensão do senhor das trevas Sauron e a criação dos anéis do poder, que levaram à queda do reino de Númenor – possivelmente retratada na visão de Galadriel.

A Amazon comprou os direitos dos livros por US$ 250 milhões, com a ideia de uma produção extensa. Com a previsão de durar cinco temporadas, estima-se que a série custe em torno de 1 bilhão de dólares. Segundo a sinopse oficial, a trama “levará os espectadores a uma era em que grandes poderes foram forjados, reinos ascenderam à glória e caíram em ruínas, heróis improváveis foram testados, a esperança esteve por um fio e o maior vilão que já saiu da pena de Tolkien ameaçava cobrir todo o mundo em escuridão.”

Confira o trailer: