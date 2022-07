‘O Senhor dos Anéis’: teaser traz mundo de Tolkien adaptado à diversidade

A Amazon Prime Video liberou nessa quarta-feira, 6, um teaser de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder, aguardada série derivada do universo de de J.R.R. Tolkien que estreia na plataforma no dia 2 de setembro. O vídeo completo, com um minuto de duração, está disponível para assinantes no site da plataforma, e uma versão mais curta pode ser conferida no YouTube.

As novas imagens dão um gostinho do que vem por aí em setembro, apresentando ao público novos rostos e resgatando personagens conhecidos dos fãs. “O céu está estranho”, diz Sadoc Burrows, um ancestral dos Hobbits, enquanto observa o horizonte. Logo em seguida, um cometa atravessa os céus observado por vários personagens, incluindo Galadriel e Elrond, aqui interpretados por Morfydd Clark e Robert Aramayo, antes de cair na Terra Média. O vídeo também mostra uma humana e um elfo de mãos dadas, e cenas de tirar o fôlego dos cenários da mega-produção.

Assim como o trailer lançado em fevereiro, o novo vídeo reforça a ideia de que a série, felizmente, deve se adaptar às discussões dos novos tempos, trazendo para as telas um elenco mais diverso do que os filmes da saga original – o porto-riquenho Ismael Cruz Córdova, por exemplo, que interpreta Arondir, será o primeiro ator não-branco a viver um elfo de Tolkien nas telas, enquanto a britânica Sophia Nomvete é a primeira mulher anã da franquia, e também a primeira negra.

Quando os atores foram anunciados, inclusive, alguns fãs chegaram a reclamar que a produção estaria contrariando os escritos de Tolkien. “Tolkien é para todos. Suas histórias são sobre raças fictícias fazendo o melhor que podem ao deixarem o isolamento da própria cultura e se unirem”, opinou a produtora Mariana Rios Maldonado na época à Vanity Fair.

Situada durante a segunda era da Terra Média, a série se passa milhares de anos antes dos acontecimentos de O Hobbit e da saga principal. Segundo a sinopse, a trama “levará os espectadores à uma era em que grandes poderes foram forjados, reinos ascenderam à glória e caíram em ruínas, heróis improváveis foram testados, a esperança esteve por um fio e o maior vilão que já saiu da caneta de Tolkien ameaçava cobrir todo o mundo em escuridão”, indicando que a série deve retornar ao tempo em que os anéis do poder foram forjados.

A Amazon comprou os direitos dos livros por US$ 250 milhões, com a ideia de uma produção extensa. Com a previsão de durar cinco temporadas, estima-se que a série custe em torno de 1 bilhão de dólares no total, sob o comando de JD Payne e Patrick McKay. Um novo trailer deve ser lançado no dia 14 de julho.

Confira a versão reduzida: