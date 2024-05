O segredo que agita ‘Renascer’ – e não é o de Buba

Um segredo que não envolve Buba (Gabriela Medeiros) e o fato da personagem ser uma mulher trans deixará os personagens de Renascer agitados nesta semana: Sandra (Giulia Buscacio) está grávida de João Pedro (Juan Paiva). A mocinha esconderá a informação do protagonista e contará para ele somente no capítulo que vai ao ar na próxima quinta-feira, 9. Nesta terça, 7, a jovem confessará à mãe, Dona Patroa (Camila Morgado), que suspeita da gestação. A dona de casa temerá pelo momento em que o agora ex-marido, Egídio (Vladimir Brichta), descobrir também. Já João Pedro decidirá se casar com Sandra assim que souber que eles terão um filho, deixando José Inocêncio (Marcos Palmeira) nervoso com o matrimônio entre o filho caçula e a rebenta de seu maior rival.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial