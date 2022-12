O segredo do sucesso da apimentada Mauritânia de ‘Todas as Flores’

Novela feita diretamente para o Glopoplay, Todas as Flores ostenta uma posição no top 10 de produções mais vistas da plataforma desde sua estreia em outubro deste ano. Além de ter uma história cativante criada por João Emanuel Carneiro para o enredo central com a relação complexa das irmãs Maíra (Sophie Charlotte) e Vanessa (Letícia Colin) com sua mãe, Zoé (Regina Casé), a trama também caiu no gosto do público com a ajuda de uma personagem em especial: a estrela de filmes pornô que vira milionária Mauritânia, interpretada pela ótima Thalita Carauta. Paixão de Raulzito (Nilton Bicudo) no começo do folhetim, a moradora da Gamboa, bairro simples do Rio de Janeiro, recebeu toda a herança do sócio da butique de luxo da trama, Rhodes, e dá a volta por cima como nova milionária, estilista e empresária. Além disso, a personagem não se deixa abater pelo preconceito dos vilões Vanessa e Luiz Felipe (Cássio Gabus Mendes), sendo uma mulher autêntica que teme mostrar o corpo, ressaltar seus desejos sexuais e impor suas ideias.

Em entrevista a VEJA, a atriz elenca os artifícios da para sua “gata borralheira” peculiar ter ganhado tanta simpatia do público: a necessidade de ver uma pessoa sofrida vencendo na vida. “A Mauritânia já tinha elementos de ter uma boa receptividade porque ela é uma pessoa com uma energia muito positiva, uma capacidade de enfrentamento da vida, que conseguiu manter a sua luz e essência como uma pessoa boa. As pessoas querem torcer por pessoas boas. É bom fazer uma personagem marginalizada pelo olhar das pessoas por ser uma atriz pornô e trazer humanidade para pessoas como ela. Quando eu consigo fazer o público gostar dela é gratificante”, diz.

Nesta quarta-feira, 14, chega ao Globoplay o último bloco de cinco capítulos da primeira fase de Todas as Flores. A novela entra em um hiato que só termina em abril, quando a segunda fase da trama começa. Resta ao público aguardar ansiosamente pelos desfechos dos personagens enquanto lida com a saudade de Mauritânia.