O segredo do inexplicável sucesso da tenebrosa ‘Quem Matou Sara?’

O texto contém spoilers da terceira temporada de Quem Matou Sara?

Poucos títulos hoje em dia carregam com tamanha propriedade a frase “parece uma novela mexicana” quanto a série (de fato mexicana) Quem Matou Sara?. O popular título da Netflix acaba de chegar ao fim (aleluia!), em sua terceira temporada, com muitos absurdos e enrolação no caminho para explicar a pergunta do título. O mistério que não quer calar, porém, é: “Por que é tão difícil parar de ver essa série?”. Seria a tal Síndrome de Estocolmo?

Durante as duas primeiras partes da trama, a busca por vingança de Alex Guzman (Manolo Cardona) pela morte de sua irmã Sara (Ximena Lamadrid) foi repleta de revelações chocantes — com direito ao surgimento de um novo cadáver e mais suspeitos. O mistério ganhou uma conclusão (para lá de risível) com a chegada da terceira e última temporada.

Existem razões para que a produção da gigante do streaming faça tanto sucesso. Com o passar dos episódios, a carga de todos os elementos que o povo gosta só aumenta: sexo e violência são abundantes, enquanto as famosas reviravoltas rocambolescas surgem de onde menos se espera. A nova leva de capítulos começa plantando uma dúvida sobre Sara estar realmente morta após a polícia abrir o seu caixão e não encontrar, veja bem, nenhum corpo.

A trama que outrora fazia sentido e que investia no suspense em torno da morte da garota, apresentando um leque de personagens que tinha motivos reais para matá-la, foi perdendo o sentido e descambou para o absurdo completo na reta final. Além da dúvida sobre Sara estar viva, é revelado ainda que a garota foi parar num tratamento experimental chamado Medusa para seus transtornos mentais. Mas a principal patacoada da temporada está na filha secreta que Sara teve, interpretada pela mesma atriz, mas com uma peruca tenebrosa. Surge então outra dúvida: teria faltado dinheiro para uma peruca melhor por causa da adição da ex-RBD Maite Perroni no elenco? Se foi, não valeu a pena. A atriz-celebridade dá vida (com pouca vida) à uma advogada sem tempero.

Encerrando o grande mistério da série da maneira mais previsível e sem criatividade possível, Quem Matou Sara? foi do “é ruim mas é bom” para o “é ruim, mas estou ciente e quero continuar”. Afinal, depois de tantas idas e vindas o público tem o direito de saber quem é o assassino — por mais que a resposta não valha a pena. E não valeu.