O rompimento da Mynd8 com a Banca Digital após escândalo de fake news

A Mynd8, agência de Fátima Pissarra e Carlos Scappini, e a Banca Digital, projeto de Murilo Henare que engloba mais de 30 perfis de entretenimento e fofoca, encerraram sua parceria comercial nesta semana. O rompimento, divulgado pela agência nesta sexta-feira, 22, se dá alguns meses após o escândalo de fake news propagado por perfis como Choquei e Garotx do Blog — integrante da Banca, envolvendo a jovem mineira Jéssica Canedo e o influenciador digital Whindersson Nunes.

As empresas atuavam juntas no mercado de marketing de influência há quatro anos, e a Mynd8 era responsável por conectar marcas com os perfis administrados pela Banca Digital. “A partir de agora, a Banca Digital passa a ser uma empresa 100% independente comercialmente e irá negociar diretamente com clientes, sejam eles marcas, agências ou parceiros”, diz a nota da agência. “A Mynd8 sempre acreditou no nosso negócio, nos ajudando a construir uma reputação no mercado. Nesse momento de expansão da indústria de influência e da nossa operação, nos colocamos como sempre atuamos, na promoção de conversas saudáveis e seguras no ambiente digital, tanto para o nosso público quanto para os nossos clientes”, completa Henare, fundador e CEO da Banca Digital, no comunicado.

O que aconteceu com Jéssica Canedo

A mineira Jéssica Canedo, de 22 anos, tirou a própria vida após ter sido alvo de uma fake news de que teria um romance com o youtuber Whindersson Nunes e recebido uma onda de ataques nas redes sociais — inflamada por perfis de fofoca como a Garotx do Blog, até então agenciada pela Banca Digital, à época parceira da agência Mynd8, e também da Choquei — que não era agenciada da Mynd8 na ocasião.

A Garotx do Blog foi afastada da Mynd8 depois da morte de Jéssica Canedo e seu contrato com a Banca Digital e Mynd8 está suspenso até o momento.

Segundo a apuração da Polícia Civil de Minas Gerais, a própria Jéssica criou o print de uma conversa falsa com Nunes e mandou para os perfis de “entretenimento”. O caso aconteceu no final do ano passado. A jovem estudante morreu em Araguari, no Triângulo Mineiro, no dia 22 de dezembro de 2023. “Durante as investigações foi apurado e concluído que todas as fofocas veiculadas pelas páginas foram criadas e divulgadas pela própria jovem. Ela fez toda a montagem e divulgou para as páginas de notícias sobre o seu relacionamento com o humorista”, declarou o delegado Felipe Oliveira Monteiro, da Delegacia de Homicídios da 4ª DRPC/Araguari em coletiva de imprensa no começo de março.

Os investigadores encontraram indícios de que Jéssica criou três perfis falsos para entrar em contato com as páginas, se passando por terceiros, alegando ter um “furo” — jargão de jornalismo para notícia em primeira mão — e mandava prints de supostas conversas entre ela e Whindersson Nunes. As páginas mostraram as conversas trocadas com a jovem, que primeiramente confirmou que estava conversando com o humorista, mas que o conteúdo estaria sendo distorcido nas redes sociais — depois, ela negou as informações. Na época, Jéssica sofreu ataques na internet e publicou um desabafo para que cessassem os comentários de ódio. Whindersson também negou os boatos. Depois de mais ataques e deboches, Jéssica, que já sofria de depressão segundo a família, tirou a própria vida.

De acordo com a polícia, as páginas de fofoca, incluindo Choquei e Garotx do Blog, não serão indiciadas porque disseminar fake news ainda não é crime no Brasil.

A Mynd8

Em entrevista a VEJA em fevereiro, Fátima Pissara, CEO da Mynd8, comentou a tragédia — que levou sua agência e sua família a também sofrerem uma onda de ataques sob acusações de que a empresa seria responsável pela morte de Jéssica ao “orquestrar” a disseminação de fake news. Atualmente, a Mynd8 é uma das maiores agências de publicidade e marketing de influência do país. “Nós trabalhamos com a Banca Digital, do Murilo Henare, e o Garotx do Blog, que integra esse projeto, estava nesse balaio de páginas que compartilharam a fake news. Não sabemos até agora como isso começou, só sabemos que as páginas recebiam aquele print falso [de uma suposta conversa entre a Jéssica e o Whindersson] várias vezes, e aí aconteceu essa fatalidade. Quem virou o centro do debate foi a Choquei, mas a Mynd8 não é dona da Choquei, nunca foi”, declarou a empresária.

“A página Choquei chegou a ser agenciada pela empresa, mas já não era mais do grupo há dois anos. Um movimento de robôzinhos ficou o dia inteiro nos atacando, mentindo sobre esse fato. Agora nós estamos tentando dar às páginas de entretenimento muito mais informações de caráter jornalístico, que é importante seguir um manual de redação, para eles se profissionalizarem cada vez mais, mas nós não mandamos no conteúdo editorial, só administramos a parte comercial dos perfis. Cada perfil da Banca tem seu dono”, concluiu Fátima na ocasião.