O romance clássico que está na mira da Netflix para virar série

Uma série inspirada em Orgulho e Preconceito, romance clássico da inglesa Jane Austen (1775–1817), está em desenvolvimento na Netflix, divulgou a revista americana Variety nesta sexta-feira, 11. Segundo a publicação, ainda não há elenco selecionado ou sinal verde definitivo para a produção, mas a inglesa Dolly Alderton, autora do best-seller Tudo O Que Eu Sei Sobre o Amor (Intrínseca), já está trabalhando nos roteiros da possível adaptação.

Essa não seria primeira vez que a Netflix levaria Austen para as telas. Em 2022, a plataforma de streaming lançou uma adaptação de Persuasão, filme protagonizado por Dakota Johnson, mas o longa não fez jus ao livro da inglesa, e passou vergonha ao tentar, sem muito sucesso, “modernizar” a história de época.

Qual é a história de Orgulho e Preconceito?

O romance mais famoso de Austen acompanha a tão inteligente quanto teimosa Elizabeth Bennet e o seu relacionamento tumultuado com o Sr. Darcy, um homem de quem ela inicialmente não gosta, mas por quem acaba se apaixonando. Entre a rejeição inicial e o amor, a relação do casal sofre influência dos “orgulhos e preconceitos” da época, um importante pano de fundo da narrativa.

Publicado originalmente em 1813, o livro foi adaptado várias vezes para as telas — a mais famosa delas é o filme de 2005 estrelado por Keira Knightley e Matthew Macfadyen, além da minissérie da BBC de 1995, protagonizada por Colin Firth e Jennifer Ehle. Há, no entando, versões mais inusitadas, como a o alternativo Orgulho e Preconceito e Zumbis (2016), inspirado no livro de Seth Grahame-Smith, que reproduz o clássico de Austen em um mundo dominado por mortos-vivos.

