O retorno triunfal de Camila Queiroz à Globo após saída conturbada

Camila Queiroz saiu da Globo de forma conturbada em novembro de 2021, logo após se desentender com a emissora sobre seu contrato de trabalho — na época, vinculado à novela Verdades Secretas II. De um lado, a Globo dizia que a funcionária teria feito exigências contratuais descabidas. Do outro, a atriz alegou não ter concordado com os rumos de sua personagem Angel, a protagonista criada por Walcyr Carrasco, e que a emissora estaria ressentida por ela ter assinado, sem comunicá-la, com a Netflix — em que apresenta o reality Casamento às Cegas Brasil. O resultado do imbróglio foi o encerramento da relação entre as duas partes de forma ríspida. A confusão dava a entender que a modelo transformada em atriz em Verdades Secretas (2015) jamais pisaria novamente na empresa carioca. Porém, eis que ela está de volta à Globo apenas 15 meses depois, e com destaque: será protagonista de Amor Perfeito, novela das 6 que substituirá Mar do Sertão a partir de 20 de março

No final de 2021, ainda faltava gravar as cenas finais de Verdades Secretas II, e para tanto o contrato de Camila precisaria ser renovado por mais uma semana. Segundo a Globo, a intérprete impôs condições surreais para aceitar a extensão: que ela pudesse determinar o desfecho da personagem, além de exigir o compromisso formal da emissora de que ela estaria envolvida em uma terceira e/ou quarta temporadas, caso elas fossem produzidas. A Globo não aceitou os termos, obrigando a produção a usar uma dublê no lugar de Camila para gravar dois finais alternativos: um com Angel morta e outro, com ela viva –ambos disponíveis no Globoplay. O conflito de versões provocou desconforto nos bastidores da emissora. Mas, ao que tudo indica, uma borracha foi passada.

Amor Perfeito é inspirada no livro Marcelino Pão e Vinho, escrito por José María Sánchez-Silva em 1953 e que virou filme em 1955. No folhetim de Duca Rachid, Camila Queiroz interpretará Maria Elisa, a Marê. A jovem conhecerá o médico Orlando (Diogo Almeida), se apaixonará e ficará grávida. Entretanto, a mocinha será acusada de matar o próprio pai pela madrasta, Gilda (Mariana Ximenes), e ficará anos na cadeia. Com isso, seu filho vai parar em um mosteiro, onde será criado por frades.

Após despontar como a garota de programa Angel em Verdades Secretas, Camila Queiroz atuou em Êta Mundo Bom! (2016), outra novela da Walcyr Carrasco, além de Rock Story (2016), Pega Pega (2017) e Verão 90 (2019).