O retorno temporário de Tadeu Schmidt à grade esportiva da Globo

Depois de três anos dedicados exclusivamente ao entretenimento, à frente do BBB, Tadeu Schmidt vai voltar ao esporte da Globo com dois projetos relacionados à Olimpíada de Paris: o primeiro deles é o quadro Brasil Que Vale Ouro, ao lado da ex-jogadora de vôlei Fernanda Garay, que vai ao ar a partir do domingo, 2, no Esporte Espetacular. Mais pra frente, a dupla também comandará a Central Olímpica — programa transmitido durante os Jogos na capital francesa, que acontecem entre os dias 26 de julho e 11 de agosto.

Brasil que Vale Ouro é uma série de três episódios focada nos percalços enfrentados por pessoas que sonham com o esporte de alto rendimento, mas precisam se virar com estruturas precárias. “A campeã olímpica [Fernanda Garay] vai conhecer jovens pelo Brasil que precisam improvisar para praticar esportes olímpicos, enquanto Tadeu será o narrador das matérias especiais”, detalhou a emissora em nota à imprensa.

No primeiro episódio, Fernanda vai até a cidade de Caracaraí, em Roraima, para conhecer o projeto de atletismo Filhos do Rio — iniciativa liderado por Petrônio da Silva que atende crianças e adolescentes e utiliza “materiais fabricados de forma artesanal para a prática do atletismo”. Segundo a sinopse do episódio, “os jovens treinam em uma área de terra batida que, por vezes, funciona como estacionamento e como área de testes de autoescola”.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial