O resultado trágico do ‘Domingão com Huck’ beneficente no Ibope

A edição especial do Domingão com Huck em prol da tragédia no Rio Grande do Sul teve um resultado baixo no Ibope no último domingo, 12. O programa da Globo registrou apenas 12,1 pontos de audiência na Grande São Paulo, sendo o pior resultado do programa de Luciano Huck em cinco edições — desde que o dominical passou a ser dividido em duas partes para exibição do futebol em 14 de abril. Com uma parte especialmente ao vivo, o programa contou com famosos para falar das enchentes que assolam o estado governado por Eduardo Leite, além de pedir doações para as vítimas que perderam tudo. Ao contrário de seu antecessor na faixa dominical, Fausto Silva, que pregava o mote “quem sabe faz ao vivo”, Huck não aderiu à transmissão em tempo real: sob o seu comando, os programas costumam ser gravados previamente às quintas-feiras.

De acordo com dados da Kantar Ibope Media obtidos por VEJA, a primeira parte do Domingão marcou 8,5 pontos, e a segunda, exibida após a partida entre Palmeiras e Athletico-PR pelo Campeonato Brasileiro registrou 15,8 pontos, resultando na média de 12,1 pontos na região paulista. Nos últimos quatro domingos, a atração registrara 14,1 (14 de abril), 12,9 (21 de abril), 13,3 (28 de abril) e 12,8 pontos (5 de maio).

O Domingão abraçou a cobertura das enchentes no Rio Grande do Sul e, Luciano Huck, ao contrário de diversos famosos — incluindo apresentadores da Globo — optou por não fazer uma cobertura in loco. O apresentador explicou sua escolha de não viajar ao estado que enfrenta a pior catástrofe climática de sua história: “Eu considerei todos os dias dessa semana ir ao Rio Grande do Sul, para estar lá mais perto, ajudando pessoalmente. Mas eu achei que a minha presença física nessa primeira semana poderia mais distrair do que ajudar. Eu estaria ocupando um espaço vital nos resgates, um acento no barco, um lugar no helicóptero”, explicou o apresentador.

Diante disso, Huck disse que optou por ajudar “de uma forma que pudesse ser verdadeiramente útil”, usando sua plataforma na televisão. “Escolhi contribuir de uma forma que eu pudesse ser verdadeiramente útil. Doando, engajando, conectando. Tudo isso com muito cuidado. Foi por isso que a gente decidiu realizar esse programa ao vivo. Para convidar você, que também está seguro, a ajudar”, disse. No dominical, Déa Lúcia declarou que o comunicador havia doado 1 milhão de reais às vítimas.

