O relato de Celso Portiolli sobre os últimos dias de Silvio Santos

O apresentador Celso Portiolli comandou uma edição emocionante do Domingo Legal nesta tarde, pouco depois de se despedir de Silvio Santos pela manhã, em uma cerimônia restrita a amigos e familiares em São Paulo. Entre convidados e relatos pessoais feitos na edição especial do programa, o apresentador revelou que os últimos dias de internação de Silvio Santos no Hospital Albert Einstein foram esperançosos. “Tudo indicava que ele teria alta nos próximos dias, mas a situação mudou repentinamente”, lamentou Portiolli.

O pupilo de Silvio Santos disse ainda que o comunicador tinha uma “saúde impressionante” e que sempre se cuidou bem. Por isso, apesar da idade avançada, a morte do apresentador pegou a todos de surpresa. “Ele estava reagindo bem ao tratamento e mostrando melhorias. A notícia da piora pegou todos de surpresa”, atestou ele, dizendo ainda que acreditava que o “patrão”, como o fundador do SBT gostava de ser chamado, passaria dos 100 anos de idade.

A morte de Silvio Santos

Sílvio Santos morreu na madrugada do sábado, 17, às 4h30 da manhã, em decorrência de uma broncopneumonia após contágio por H1N1. Ele estava internado desde o dia 1º de agosto no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

A pedido do próprio Silvio, não houve velório nem eventos públicos sobre sua morte: ele foi enterrado seguindo os ritos judaicos na manhã deste domingo, 18, no Cemitério Israelita do Butantã, também na capital paulista, em uma cerimônia reservada apenas a amigos e familiares. Na frente do local, no entanto, alguns fãs se reuniram para prestar uma última homenagem ao ídolo.

