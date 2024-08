O que se sabe sobre série documental que investigará a morte de Diana

Quase 30 anos após a morte da princesa Diana, a ex-realeza inglesa permanece tão universalmente conhecida e adorada quanto em vida. Só na década atual, ela já foi vivida por três atrizes diferentes — todas indicadas a prêmios reconhecidos por suas interpretações — e, agora, será retratada em uma série documental inédita: Who Killed Diana? (“Quem matou Diana”, em tradução ao pé da letra).

O novo seriado é produzido pelo estúdio EverWonder e pela produtora Empress Films, responsável pelos documentários da Netflix Johnny Depp x Amber Heard e O Mistério de Marilyn Monroe: Gravações Inéditas. De teor investigativo, o novo material almeja esclarecer as circunstâncias misteriosas que permeiam a morte do ícone, ocorrida em agosto de 1997. De acordo com a sinopse, entrevistas raras e inéditas com testemunhas-chave do acidente automobilístico que tirou a vida de Diana, em busca de “uma nova luz sobre o caso que prende a atenção do mundo por décadas”.

Onde assistir Who Killed Diana?

A direção será de Emma Cooper e o projeto está ainda em pré-produção. Sendo assim, a equipe ainda procura uma plataforma de streaming ou emissora que distribua o documentário. O projeto faz parte de uma franquia documental iniciada por O Assassinato de Jill Dando (2023). Cada nova série escolherá uma celebridade morta para sua investigação criteriosa dos elementos humanos e históricos por trás dos infortúnios.

“Analisar mulheres lendárias por meio do jornalismo investigativo é uma paixão minha. Assim como fizemos em O Mistério de Marilyn Monroe, estamos pegando uma história que o mundo pensa conhecer e revelando verdades secretas. Meu compromisso é abordar a história desta icônica e amada mulher com uma nova perspectiva, novas vozes e informações que nunca vieram a público”, afirmou a diretora em comunicado oficial.

Data de estreia

A série ainda não tem previsão de estreia, mas deve chegar aos televisores em 2025.

