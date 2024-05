O que se sabe sobre o estado de saúde de Tony Ramos após cirurgia cerebral

O ator Tony Ramos, de 75 anos, foi internado na quinta-feira, 16, no Hospital Samaritano Botafogo, no Rio de Janeiro, após ter um mau-estar. O veterano precisou ser submetido a uma cirurgia no cérebro após ser constatado um sangramento intracraniano que necessitava drenagem. De acordo com boletim médico do hospital, Tony se encontrava estável na noite de quinta. A cirurgia bem-sucedida para drenar o coágulo (hematoma subdural) foi liderada pelo neurocirurgião Paulo Niemeyer Filho e terminou às 19h30.

Na manhã de ontem, o veterano havia passado mal e cancelou seus compromissos. Atualmente, ele está em cartaz com a peça O Que Só Sabemos Juntos, ao lado de Denise Fraga, no Tuca (Teatro da PUC), em São Paulo. O Tuca já anunciou o cancelamento das apresentações que aconteceriam neste final de semana, 17, 18 e 19 de maio.

