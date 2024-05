O que saber antes de assistir ao novo ‘Doctor Who’ no Disney+

Doctor Who começou em 1963 como um curioso seriado de ficção científica britânico, antes mesmo que as franquias Star Trek e Star Wars popularizassem o gênero do outro lado do mundo. Mais que focada em termos científicos e teorias cósmicas, porém, a série se diferenciava pelo protagonismo de outro tipo de viagem, a temporal, que possibilitou o formato longevo. Mais de 60 anos depois, então, o seriado continua na ativa, sempre rotacionando o rosto assumido pelo Doutor titular, um alienígena capaz de assumir diferentes formas humanoides para combater criaturas mal intencionadas e proteger o planeta Terra. A nova temporada estreou nesta sexta-feira, 10 de maio, no streaming Disney+, e aqui está o que é preciso saber antes de embarcar na aventura.

Ordem dos episódios

Doctor Who conta com 40 temporadas ao todo, além de um punhado de especiais, telefilmes e produções derivadas. Para começar a acompanhar o seriado agora, contudo, não é preciso assistir às centenas de episódios, já que o histórico é dividido em três fases. De 1963 a 1989, 26 temporadas foram exibidas no canal BBC, com nove atores diferentes revezando o papel principal. Em 2005, o produtor e roteirista Russel T. Davies assumiu as rédeas da franquia e desencadeou uma nova leva, encerrada em 2022 após a introdução de mais cinco doutores. Agora, o mesmo escritor volta ao universo para iniciar um novo capítulo graças à parceria com o Disney+. A temporada que acaba de estrear, então, é numerada como primeira, não 14ª ou 40ª. Isso significa que os novos episódios da série devem reconhecer eventos e personagens do passado, mas não dependerão de qualquer cânone muito específico para sua compreensão.

Quem é o doutor

O básico necessário para compreender a série, então, é a própria figura central, o chamado “Doutor”. Sem nome próprio, o alienígena é original do planeta fictício Gallifrey, onde vivia uma espécie conhecida como “Senhores do Tempo”, capazes de viajar pela cronologia do universo e terem certa imortalidade. Ao invés de encarar a morte, os tais Senhores passam por regenerações, nas quais todo seu corpo e personalidade mudam — truque narrativo que permite que atores atrelados ao papel não sejam presos a ele por muitos anos. Para os novos episódios, o rosto é de Ncuti Gatwa, primeiro ator negro a assumir o papel. Após alguns desastres, o Doutor se tornou o último de seu povo e encontrou apoio na humanidade. Afeiçoado por Londres, lá ele encontra seus acompanhantes, homens ou mulheres que acolhe em sua nave com formato de cabine telefônica, a TARDIS, e com os quais passa por situações cheias de adrenalina.

Onde assistir

Nem a série clássica, nem as temporadas transmitidas entre 2005 e 2022 estão disponíveis em qualquer plataforma de streaming. Resta aos interessados ou a mídia física, ou se contentar com a nova fornada disponibilizada no Disney+. Por lá, já estão disponíveis quatro especiais transmitidos no final de 2023 e os primeiros dois episódios da temporada.

Quais os rumos da série

Com Davies de volta ao posto de showrunner e Gatwa no protagonismo, a série assinala a um caminho mais bem-humorado e colorido. A nova acompanhante, por sua vez, é Ruby Sunday (Millie Gibson), uma jovem órfã de 19 anos que passa seus dias ajudando a mãe adotiva Carla (Michelle Greenidge) a administrar uma pequena casa de acolhimento para crianças abandonadas. Desorientada e em busca de sua mãe biológica, ela conhece o Doutor após sofrer uma série de infortúnios causados por Goblins alienígenas no especial de natal The Church on Ruby Road, disponível no streaming desde dezembro de 2023. Após conseguirem impedir que as criaturas roubem bebês e criem fissuras no tempo, o par decide continuar a dinâmica em outras aventuras ao longo dos oito episódios da temporada.

Conheça os acompanhantes da sua viagem cósmica. 🌌⏳#DoctorWho, primeiros três episódios em 10 de maio no #DisneyPlus. pic.twitter.com/5OUzhCXnhB — Disney+ Brasil (@DisneyPlusBR) May 9, 2024

Atualmente, a série já está renovada e mais capítulos estão sendo filmados na Inglaterra.

